VIDEO Posljednje sučeljavanje Hrgovića i Joycea! 'Joe je spor kao magla, vraćam se u vrh'

Malo nas dijeli od boksačkog spektakla koji je na rasporedu u subotu, 5. ožujka, u Manchesteru u Co-Op Live Areni. Iako prvotno nije bio planiran za taj meč, nakon ozljede Dilliana Whytea (36, 31-3) priliku je dobio Filip 'El Animal' Hrgović (32, 17-1).

S druge će mu strane stajati Englez Joe Joyce (39, 16-3), a bit će to prilika Filipu prilika za povratak na pobjedničke staze deset mjeseci nakon prvog poraza u karijeri od Daniela Duboisa (27, 22-2).

Borci su odradili i posljednje sučeljavanje prije meča, a sve je prošlo u dobrom raspoloženju. Na konferenciji za novinare rječit je bio hrvatski boksač.

- Spor je kao magla, to bi mu mogao biti novi nadimak. Vrlo je spor. Ne znam kako će me nokautirati. Dobar je borac i hrabar čovjek, kao i ja. Realno, nije na vrhuncu karijere. Borci stare i to je realnost - objasnio je Hrgović na što se Joyce nasmijao pa nastavio:

- Znam točno što mogu očekivati jer smo se borili ranije. Lijepo je opet dijeliti ring s Filipom, imali smo dobar meč prije 22 godina, a rezultat će biti isti - pobijedit ću i vratiti se na vrh boksačkog svijeta - rekao je Joyce.

Prema kladionicama, hrvatski borac je veliki favorit u ovome meču. Na njegovu je pobjedu koeficijent 1,23, dok je na pobjedu engleskog boksača trenutačno koeficijent 3,80. Filip nije prvotno bio planiran za meč protiv Joycea, ali očito ima odličnu priliku za zvučni povratak.