VIDEO Poslušajte komunikaciju u VAR-u: 'Nije zaleđe. Kako nije? Daj, sustav nas za***ava'

U 29. kolu dogodila se sporna situacija na utakmici Vukovara i Lokomotive. Susret je završio 1-1, no pri rezultatu 0-0 u 35. minuti sudac je poništio pogodak Robina Gonzaleza. O spornoj situaciji, u kojoj su odlučivali milimetri, u četvrtak je pravorijek donio šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec, koji je u obrazloženju rekao da suci donijeli dobru odluku.

Ipak, Francuz je naglasio da je kut kamere bio ograničen. HNS je priložio i komunikaciju unutar VAR sobe u kojoj je glavnu ulogu imao Ivan Bebek, kojeg se čuje kako razgovara s glavnim sucem Antoniom Melnjakom.

- Što je, zaleđe ili gol? - pita Melnjak.

- Samo odgodi dok ne vidimo - odgovara Bebek i dodaje:

- Morat ćemo crtati.

- Samo ovu snimku imamo - uključuje se tehničar iz VAR-a.

- Imamo samo jednu kameru, morat ćemo crtati. Rame obrambenog igrača. Narančastog? Ne narančastog… Znači ne. Treba horizontalna linija s mišem.

- Nije to točno - dodaje tehničar.

- Dobro, daj mi to, mora biti horizontalna linija. E, to je prava. Idemo lijevo, lijevo, pa gore. To je to. Ovo je dobro. Idemo sada na napadača. Isto tako, horizontalna je dobra. Po ovome zaleđa nema - govori Ivan Bebek.

- To je to? - pita tehničar.

- Daj mi još jednom horizontalnu. Povuci je prema nama. E, to je to. Rame mu je iznad noge. Vidiš, horizontalna linija je razlika. To je to? Sad je zaleđe.

Nakon toga pokušali su još jednom točno odrediti najbližu točku Gonzáleza koja je okrenuta prema golu pa je došlo do zabune.

- Dečki, dobili smo malo zaleđe, je li tako? - pita Ivan Bebek.

- Ne, ne, nije zaleđe - čuje se odgovor iz sobe.

- Kako nije? Daj vrati. Kako nije, je***e - zbunjeno pita Bebek pa dodaje:

- Sustav nas za****va. Samo sekunda. Idemo ispočetka, reci im da imamo samo jednu kameru i da nas sustav zeza. Idemo ispočetka crtati. Horizontalna linija ti je u ku**u. E, sad je u redu. Sad pokazuje dobro. Dečki, potvrđujemo zaleđe, manje od 10 centimetara - na kraju kaže Bebek.

Cijela provjera trajala je nevjerojatnih pet minuta. Za to vrijeme glavnom sucu Pavlešiću prilazili su igrači i postavljali pitanja zašto se toliko dugo čeka na odluku. I prije presude Layeca oglasili su se iz Vukovara jer smatraju da su zakinuti.

"HNK Vukovar 1991 izražava krajnju zabrinutost i ogorčenje zbog niza spornih, nedopustivih i teško opravdivih situacija u posljednjim kolima HNL-a, za koje klub smatra da su izravno narušile regularnost natjecanja i utjecale na borbu za ostanak. Pogreške u susretima protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka dodatno su potkopale povjerenje u vjerodostojnost sudačkih odluka i uopće smisao korištenja VAR tehnologije. Posebno upozoravamo na događaj iz 28. kola protiv Lokomotive, kada suci poništili pogodak Gonzáleza nakon gotovo pet minuta provjere, u trenutku kada glavna kamera ključna za procjenu zaleđa nije radila.

Odluku su donijeli isključivo na temelju procjene pomoćnog suca, bez mogućnosti povlačenja linija, što je standard koji ne bi smio postojati ni u amaterskom nogometu, a kamoli u najvišem rangu hrvatskog sporta. Ovakvi propusti više se ne mogu nazivati 'pogreškama'. U utakmicama koje izravno odlučuju o ostanku, ovakvi scenariji predstavljaju ozbiljan udar na integritet natjecanja i otvaraju pitanje odgovornosti svih uključenih. HNK Vukovar 1991 stoga zahtijeva hitnu reakciju i konkretne mjere nadležnih institucija kako bi spriječili ponavljanje ovakvih situacija i osigurali minimalne profesionalne standarde.

Ne želimo prozivati pojedince, ali nećemo ni šutjeti dok donose odluke koje mijenjaju tijek sezone u uvjetima koji su ispod svakog kriterija. Klub ostaje fokusiran na teren, fair-play i borbu do posljednjeg kola, ali istovremeno ne pristaje na okolnosti koje dovode u pitanje regularnost prvenstva i jednak tretman svih klubova", objavili su u priopćenju.