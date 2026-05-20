ARSENAL JE PRVAK

VIDEO Prekrasne scene ispred Emiratesa! Evo kako se titula slavila u sjevernom Londonu

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Andrew Boyers

Arsenal je nakon 22 godine prvak Engleske! Ulice Londona su eruptirale u slavlju, a navijači i igrači su uživali u povijesnom trenutku. Čekanju je napokon došao kraj

Nakon 22 duge godine, Arsenal je ponovno prvak Engleske. Remi Manchester Cityja kod Bournemoutha 1-1 i matematički je potvrdio ono što su generacije navijača sanjale - naslov Premier lige vraća se na Emirates. Čim je sudac odsvirao kraj, ulice sjevernog Londona eruptirale su u velikom slavlju koje je potrajalo duboko u noć.

Tisuće navijača spontano su se okupile ispred stadiona Emirates, stvarajući more ljudi u klupskim bojama. Krenulo je i paljenje baklji, a pjesma i skandiranje odjekivali su dugo u noć. Viralne snimke prikazuju scene zanosa i suza radosnica, obilježavajući kraj bolnog posta koji je trajao od ere Arsènea Wengera i njegove nepobjedive generacije. Među masom je viđena i legenda kluba Ian Wright.

Dok su navijači strepili na ulicama, momčad Mikela Artete utakmicu je pratila zajedno u klupskom trening-centru. Kad je postalo jasno da City neće do pobjede, nastala je erupcija oduševljenja i među igračima. Naslov je tako osiguran bez drame posljednjeg kola, no to nimalo nije umanjilo važnost trenutka. Nakon tri uzastopne sezone kao viceprvaci, "topnici" su se napokon popeli na vrh. 

Posljednji put kada je Arsenal podigao trofej Premier lige bila je sezona 2003./04., kada su "Nepobjedivi" prvenstvo osvojili bez ijednog poraza. Od tada su čitave generacije navijača odrasle na pričama o tom uspjehu, sanjajući povratak zlatnih dana. Godine razočaranja sada su zaboravljene.

*Uz korištenje AI-a

