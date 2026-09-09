VIDEO Prevljak i Ivanušec odveli Dinamo dalje u Kupu. Evo i golova 'modrog' dvojica

ANKETA

VIDEO Pitali smo Benkovčane piju li vodu nakon nove analize: 'Ne znamo je li ispravna za piće' Uskok je nedavno objavio rezultate ispitivanja opasnog otpada kod Gospića, ali nekih drugih mjesta poput Benkovca. Razgovarali smo s Benkovčanima koji su složni u tome da je situacija jako loša. "Vodu pijemo tek kada je prokuhamo. Nismo niti sigurni je li dobra za piće", rekla nam je naša sugovornica.

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