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PROTIV BEDEMA

VIDEO Prevljak i Ivanušec odveli Dinamo dalje u Kupu. Evo i golova 'modrog' dvojica

BEDEM - DINAMO 0-4 "Modri" su rutinski izborili plasman u osminu finala Kupa. Smail Prevljak doveo je goste u vodstvo u 16. minuti, a samo pet minuta poslije Luka Ivanušec zabio je svoj prvi gol nakon povratka u Dinamo. Do kraja utakmice isti je dvojac ponovno bio precizan. Najprije je Ivanušec pogodio izvana, a točku na "i" pred kraj susreta stavio je Prevljak.

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Golovi na utakmici Bedem - Dinamo VIDEO
Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Segesta priredila senzaciju sezone! Evo kako je drugoligaš izbacio Osijek

SEGESTA - OSIJEK 3-1 Segesta je povela u 41. minuti kada je Dino Špehar glavom prebacio loptu za Tonćija Kukoča-Petraella, koji je precizno pogodio za 1-0. Kukoč-Petraello potom je asistirao Petru Brleku za 2-0. Niko Farkaš smanjio je na 2-1 nakon odbijanca, a Vilim Gec u 93. minuti zabio je za konačnih 3-1.

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Golovi na utakmici Segesta - Osijek VIDEO
Golovi na utakmici Segesta - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OSVANUO I NOVI NATPIS

VIDEO Išarali grbove brigada u podvožnjaku kod Vjesnika!

ZAGREB - Netko je prešarao murale braniteljskih postrojbi, pa čak i grb Republike Hrvatske u podvožnjaku kod Vjesnika. Murali su nastali početkom godine, kada je podvožnjak bio zatvoren nakon požara zgrade Vjesnika. Osvanuo je i natpis 'JBŠ RAT'.

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Išarani grbovi VIDEO
Išarani grbovi | Video: 24sata Video
ANKETA

VIDEO Pitali smo Benkovčane piju li vodu nakon nove analize: 'Ne znamo je li ispravna za piće'

Uskok je nedavno objavio rezultate ispitivanja opasnog otpada kod Gospića, ali nekih drugih mjesta poput Benkovca. Razgovarali smo s Benkovčanima koji su složni u tome da je situacija jako loša. "Vodu pijemo tek kada je prokuhamo. Nismo niti sigurni je li dobra za piće", rekla nam je naša sugovornica.

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Benkovčani o otpadu VIDEO
Benkovčani o otpadu | Video: 24sata Video
VIDEO

Nevrijeme stiglo u Rijeku: Pogledajte udar munje!

Najavljeno nevrijeme stiglo je u Rijeku, javlja nam čitatelj koji je snimio trenutak udara munje u srijedu nešto prije 13 sati. DHMZ je u srijedu izdao narančasto upozorenje za riječku regiju, zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena.

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Čitatelj u Rijeci snimio udar munje VIDEO
Čitatelj u Rijeci snimio udar munje | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Županima smrdjelo pod nosom, a o otpadu, govore, nisu znali...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Žalac vikendima na slobodi, Glavinić novi glavni državni inspektor, Turudić najavio objavu još tri vještaćenja o otpadu u Lici, Mlađan na suđenju gledao dvije epizode Dosjea Jarak, EU zastupnici traže zamrzavanje pregovora sa Srbijom zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

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