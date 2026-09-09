PROTIV BEDEMA
VIDEO Prevljak i Ivanušec odveli Dinamo dalje u Kupu. Evo i golova 'modrog' dvojica
BEDEM - DINAMO 0-4 "Modri" su rutinski izborili plasman u osminu finala Kupa. Smail Prevljak doveo je goste u vodstvo u 16. minuti, a samo pet minuta poslije Luka Ivanušec zabio je svoj prvi gol nakon povratka u Dinamo. Do kraja utakmice isti je dvojac ponovno bio precizan. Najprije je Ivanušec pogodio izvana, a točku na "i" pred kraj susreta stavio je Prevljak.
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