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VIDEO Promašaj za TV špice! Evo kako je Kovačić fulao prazan gol

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Promašaj za TV špice! Evo kako je Kovačić fulao prazan gol
Foto: SportKlub/screenshot
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HRVATSKA - ENGLESKA 0-6 Kovačićev nevjerojatan promašaj zgrozio je Rujevicu, a Englezi su razbili "vatrene" i na odmor otišli s brutalnih 0-4

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Kad te ne ide, onda te ne ide. Opsovao je Mateo Kovačić u 41. minuti priliku s utakmice protiv Engleske na Rujevici, pri rezultatu 3-0, koju si je stvorio sam uzevši loptu na protivničkom šesnaestercu. Krenuo je prema golu, prošao nekoliko igrača i, kad je ostalo još samo pospremiti loptu u prazan gol, promašio je.

UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v England
Foto: Antonio Bronic

Lopta je otišla nekoliko centimetara pokraj lijeve stative i to je bio jedini udarac katastrofalnih "vatrenih" u prvom poluvremenu protiv Engleza koji su zabijali kako su se sjetili, a još je i Dominik Livaković spašavao. Umjesto 1-3, do kraja poluvremena bilo je 0-4 jer je prije odlaska na odmor, nakon tri promašaja, zabio i Anthony Gordon.

Nestvaran promašaj Matea Kovačića protiv Engleske pogledajte OVDJE.

UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v England
Foto: Antonio Bronic

Ni početak nastavka nije ponudio bolju sliku, Kane je u 53. minuti sam na drugoj stativi na ubacivanje Elliota Andersona pospremio loptu za nestvarnih 5-0. Bukayo Saka potom je iskoristio poklon-večer hrvatskih braniča, Josip Stanišić mu je predao loptu u 68., on odigrao dupli pas s Kaneom za 6-0.

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