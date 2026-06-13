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SUSRET SUSJEDA

VIDEO Prošao u dresu Modrića kraj navijača BiH u Torontu pa napravio potez za poštovanje

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Prošao u dresu Modrića kraj navijača BiH u Torontu pa napravio potez za poštovanje
Foto: Sportsport.ba/screenshot

U Torontu je navijač u dresu Modrića oduševio BiH fanove palcem gore, dok Zagreb i Jajce grme za svoje reprezentacije

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Hrvatska i Bosna i Hercegovina jedini su predstavnici jugoistočne Europe na Svjetskom prvenstvu, za "zmajeve" su u subotu navijali i u središtu Zagreba, gdje su postavili videozid za praćenje utakmica, a slične scene najavljuju i u Jajcu za utakmice Hrvatske. A blizak susret jednog navijača "vatrenih" i skupine ljubitelja bh. reprezentacije dogodio se u Torontu.

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Zagreb: Gledanje Utakmice Bosna vs Kanada Zagreb: Gledanje Utakmice Bosna vs Kanada Zagreb: Gledanje Utakmice Bosna vs Kanada
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na ulicama kanadskog velegrada uoči utakmice Kanade i BiH muškarac u dresu Luke Modrića protrčao je kraj skupine navijača BiH koji su išli prema stadionu BMO Field, gdje će i Hrvatska igrati jednu utakmicu Mundijala, onu protiv Paname 24. lipnja, pa im pokazao palac gore. Jedna mu je žena iz skupine odvratila mašući.

"U dresu Luke Modrića protrčao pored bh. navijača i napravio potez za poštovanje!", piše portal SportSport.ba koji je objavio snimku.

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