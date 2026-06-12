VIDEO Irski pub preimenovao se u 'The Croat' zbog 'vatrenih'

U četvrtak je počelo Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali još se nekoliko dana moramo strpjeti za prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. Momčad Zlatka Dalića otvorit će Mundijal utakmicom protiv Engleske u srijedu od 22 sata, već se danima radi na postavljanju fan zona u hrvatskim gradovima, a zajedničko gledanje bit će organizirano i u glavnom gradu Irske, Dublinu!

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Naime, The Celt Pub najavio je organizirano gledanje utakmice Hrvatska - Engleska, a tim će povodom lokal promijeniti ime u "The Croat", kako bi jasno simbolizirao svoju podršku Hrvatskoj.

"Irska se nije kvalificirala, a naravno, nećemo navijati za starog neprijatelja, tako da podržavamo Hrvatsku," ispričali su iz puba na društvenim mrežama.