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PODRŠKA S OTOKA

VIDEO Irski pub preimenovao se u 'The Croat' zbog 'vatrenih'

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Irski pub preimenovao se u 'The Croat' zbog 'vatrenih'
Foto: Instagram/Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dublin bruji za Hrvatsku: The Celt Pub mijenja ime u The Croat i organizira gledanje okršaja s Engleskom s komentatorom i velikom podrškom za 'vatrene'

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U četvrtak je počelo Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali još se nekoliko dana moramo strpjeti za prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. Momčad Zlatka Dalića otvorit će Mundijal utakmicom protiv Engleske u srijedu od 22 sata, već se danima radi na postavljanju fan zona u hrvatskim gradovima, a zajedničko gledanje bit će organizirano i u glavnom gradu Irske, Dublinu!

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National Mall '86 47' VIDEO
National Mall '86 47' | Video: 24sata/Reuters

Naime, The Celt Pub najavio je organizirano gledanje utakmice Hrvatska - Engleska, a tim će povodom lokal promijeniti ime u "The Croat", kako bi jasno simbolizirao svoju podršku Hrvatskoj.

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"Irska se nije kvalificirala, a naravno, nećemo navijati za starog neprijatelja, tako da podržavamo Hrvatsku," ispričali su iz puba na društvenim mrežama. 

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