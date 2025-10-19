Obavijesti

VIDEO Puležani skočili na noge i tražili penal, sudac Kolarić se nije oglasio! Je li Istra oštećena?

Piše Boris Trifunović,
Pajaziti je povukao Lončara za dres s leđa, veznjak Istre pao je u kaznenom prostoru, a sudac Patrik Kolarić poručio mu je da ustane i da se igra dalje. Dvadeset minuta kasnije Hajduk je poveo

Na utakmici Istre i Hajduka u 10. kolu HNL-a prvo veliko uzbuđenje dogodilo se već na samom početku utakmice.

Ujedno je bilo i dvojbeno jer je Lončar sjajno jurnuo naprijed pa već u 5. minuti stvorio dosta problema Hajdukovoj obrani. Završilo je tako da ga je Pajaziti očigledno povukao s leđa, veznjak Istre pao je u kaznenom prostoru, no sudac Patrik Kolarić nije se oglasio.

Ispada da su se Puležani s razlogom bunili jer prekršaja je bilo. Kada se podvuče crta, ne i za najstrožu kaznu jer prekršaj se dogodio izvan kaznenog prostora, ali potez Pajazitija bez namjere da igra na loptu i isključivo da onemogući igrača povlačenjem za dres s leđa je mogao biti penaliziran žutim kartonom.

To je, dakako, procjena glavnog suca, pogotovo u ovako ranoj fazi. No, Kolarić je propustio svirati prekršaj u opasnoj zoni iz koje bi Istra imala odličnu priliku zaprijetiti već na samom otvaranju susreta.

I potencijalno zabiti pa bi se susret odvijao u drugačijem smjeru. Do vodstva je ipak prvi stigao Hajduk u 22. minuti kada je Iker Almena postigao prvijenac za Splićane u HNL-u.

