VIDEO Rakitić birao između Luke Modrića, Xavija i Inieste. Jedan odgovor iznenadio je mnoge

Foto: Instagram/screenshot

Ivan Rakitić izazvao senzaciju! U videu za Uefu morao birati između Modrića, Inieste i Xavija. Modrić je proglašen najinteligentnijim, a Rakitić bi opet igrao s Xavijem

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (37) prošlog je tjedna izvlačio kuglice na ždrijebu Lige prvaka u Nyonu, a Uefa je iskoristila njegov angažman i podijelila na društvenim mrežama kratku videosnimku na kojoj je Rakitić dobio nezahvalan zadatak. Naime, morao je odabrati između trojice velikana, svog dugogodišnjeg kapetana u reprezentaciji Luke Modrića te bivših suigrača iz Barcelone, Andresa Inieste i Xavija Hernandeza.

U kratkom videozapisu, Rakitić je morao pridružiti po jedno ime svakoj od ponuđenih nogometnih vrlina. Njegovi odgovori pružili su fascinantan uvid u to kako on, kao netko tko je dijelio svlačionicu sa svom trojicom, vidi njihove najveće kvalitete. Za najbolja dodavanja bez previše razmišljanja odabrao je Xavija, dok je titulu igrača s najboljim vještinama dodijelio Iniesti.

Foto: Instagram/screenshot

Ipak, najveće pohvale otišle su na račun kapetana "vatrenih", Luke Modrića. Rakitić je upravo Modrića proglasio igračem s najvišim nogometnim inteligencijom, ali i najsnažnijim mentalitetom, dvije ključne osobine koje Luku godinama drže u samom vrhu svjetskog nogometa.

Zanimljivo, na pitanje tko je imao najbolju karijeru, Rakitić se opet odlučio za Modrića, uz objašnjenje: "Jer je još uvijek igra i imamo još toga za vidjeti". Kao suigrača kojeg bi ponovno odabrao, ipak je izdvojio Xavija, objasnivši da je s njim igrao samo jednu sezonu i da bi volio da je to druženje na terenu potrajalo duže.

