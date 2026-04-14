VIDEO Rakitić u kvizu: 'Pirlo ili Modrić? Uh, jako teško pitanje'

Ivan Rakitić vrlo je često gost u španjolskim medijima gdje komentira Barcelonu, Sevillu i stanje u španjolskom nogometu. Također govori i o svom poslu u Hajduku i omiljena je osoba tamošnjih medija. Sada je sudjelovao u "ili ili" kvizom gdje je morao odabrati između legendarnih hrvatskih i talijanskih nogometaša.

Nije imao ni malo lak zadatak. Voditelj ga je pitao da bira između sljedećih igrača: Gianluigi Buffon ili Danijel Subašić, Paolo Maldini ili Darijo Srna, Andrea Pirlo ili Luka Modrić, a morao je birati između sebe i Francesca Tottija. Kao pravi gospodin izabrao je Tottija, a posebno je lijepo objasnio zašto je izabrao Srnu ispred Maldinija. "To je moj kapetan", rekao je Rakitić.

Sa svakim pitanjem sve se više čudio težinom i zaista je morao birati između vrhunskih igrača. Bilo je i logično da će većinski izabrati svoje hrvatske suigrače. Rakitić je bio "druga violina" veznog reda sjajne Hrvatske koja je došla do srebra na SP-u u Rusiji, ali je zasigurno jedan od najvećih veznjaka u povijesti Hrvatske.