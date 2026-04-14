Obavijesti

Sport

Komentari 4
POGLEDAJTE REAKCIJU

VIDEO Rakitić u kvizu: 'Pirlo ili Modrić? Uh, jako teško pitanje'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Kijev: Hrvatska slavi pobjedu nad Ukrajinom i ulazak u dodatne kvalifikacije za SP | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivan Rakitić sudjelovao u "ili ili" kvizu, birajući između nogometnih legendi. Za Srnu rekao "To je moj kapetan", a Tottija izabrao ispred sebe

Ivan Rakitić vrlo je često gost u španjolskim medijima gdje komentira Barcelonu, Sevillu i stanje u španjolskom nogometu. Također govori i o svom poslu u Hajduku i omiljena je osoba tamošnjih medija. Sada je sudjelovao u "ili ili" kvizom gdje je morao odabrati između legendarnih hrvatskih i talijanskih nogometaša.

Nije imao ni malo lak zadatak. Voditelj ga je pitao da bira između sljedećih igrača: Gianluigi Buffon ili Danijel Subašić, Paolo Maldini ili Darijo Srna, Andrea Pirlo ili Luka Modrić, a morao je birati između sebe i Francesca Tottija. Kao pravi gospodin izabrao je Tottija, a posebno je lijepo objasnio zašto je izabrao Srnu ispred Maldinija. "To je moj kapetan", rekao je Rakitić.

@1vs1_official #Italia vs #Croazia con Ivan #Rakitic 🔥 #football #quiz ♬ audio originale - 1vs1

Sa svakim pitanjem sve se više čudio težinom i zaista je morao birati između vrhunskih igrača. Bilo je i logično da će većinski izabrati svoje hrvatske suigrače. Rakitić je bio "druga violina" veznog reda sjajne Hrvatske koja je došla do srebra na SP-u u Rusiji, ali je zasigurno jedan od najvećih veznjaka u povijesti Hrvatske. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026