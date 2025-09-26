POGLEDAJTE SAŽETAK
VIDEO Rano vodstvo Vukovara pa preokret Varaždina. Ovako je izgledalo otvaranje osmog kola
VARAŽDIN - VUKOVAR 2-1 Prva utakmica za Silvija Čabraju na klupi Vukovara nije mogla bolje početi. U drugoj minuti je zaspala obrana domaćih, Camacho prošao i vratio, a Puljić zabio za 1-0. Varaždin se vratio u 24. kada je Ivan Mamut zabio iz penala. Sudačka nadoknada prvog dijela trajala je devet minuta i u zadnjoj je Belcar zabio za preokret. U 78. je Filipe dobio drugi žuti karton kod gostiju