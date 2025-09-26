Obavijesti

VIDEO Rano vodstvo Vukovara pa preokret Varaždina. Ovako je izgledalo otvaranje osmog kola

VARAŽDIN - VUKOVAR 2-1 Prva utakmica za Silvija Čabraju na klupi Vukovara nije mogla bolje početi. U drugoj minuti je zaspala obrana domaćih, Camacho prošao i vratio, a Puljić zabio za 1-0. Varaždin se vratio u 24. kada je Ivan Mamut zabio iz penala. Sudačka nadoknada prvog dijela trajala je devet minuta i u zadnjoj je Belcar zabio za preokret. U 78. je Filipe dobio drugi žuti karton kod gostiju

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Priznali i 'usosili' Vilija Beroša

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Petrači i Pozder priznali i 'usosili' bivšeg ministra Beroša. Optužnica za tragediju na trajektu Lastovo. Delegati napuštali dvoranu UN-a prije govora Netanyahua. Police s jajima prazne, kupci zabrinuti, stručnjaci i ministarstvo kažu- to je faza.

VIDEO Roićev odvjetnik Nobilo o aferi Mikroskop: 'Nikad nije ugodno kada dio ekipe prizna'

Petrači i Saša Pozder nagodili su se s tužiteljem zbog čega je sud odlučio razdvojiti postupke u aferi Mikroskop. Postupak za Beroša, Rotima, Pavića i Roića se odvaja i sjednica optužnog vijeća za njih je 4. studeni. "Nikad nije ugodno ako dio ekipe prizna, međutim treba biti realan. Svaki okrivljenik se može braniti kao mu je najpogodnije. Oni koji su priznali procijenili su da su dokazi takvi pa ako priznaju dobit će manju kaznu. Koliko će nam to štetiti tek ćemo vidjeti kada oni dođu kao svjedoci", rekao je Roićev odvjetnik Anto Nobilo.

VIDEO Zagrepčanin šokiran: Evo što me čekalo na putu do posla!

ZAGREB Naš je čitatelj snimio nekoliko divljih svinja koje su doručkovale kod Jankomira. Hodao sam u petak ujutro na posao kad sam ih vidio. One su mljackale hranu koju su pronašle na podu, nisu se previše zamarale sa mnom- ispričao nam je čitatelj.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Osumnjičeni za ubojstvo Grgića u Slavoniji pun droge i oružja...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ubojica iz Sl. Broda pun droge i oružja. Teško stanje pretučenog mladića u Našicama. Policajci 'dilali' podatke odvjetniku o prometnim nesrećama. Pronađeni posmrtni ostaci troje muškaraca na Ovčari. Dronovi opet nad Danskom.

VIDEO Auto uletio pred tramvaj

U četvrtak oko 16 sati u Šubićevoj ulici došlo je do sudara osobnog vozila i tramvaja linije 5. U nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih, a zabilježena je manja materijalna šteta. "Promet je bio nakratko obustavljen, no normaliziran je nakon dvadesetak minuta", rekao nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

