VIDEO Rapsodija Portugala za odlazak na Svjetsko prvenstvo! Zabili devet Armeniji bez CR-a

Portugalska nogometna reprezentacija pobijedila je Armeniju 9-1 i osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo! Isprali su na taj način Portugalci loš osjećaj nakon poraza od Irske (2-0) i bez Cristiana Ronalda demolirali slabašnog suparnika.

Veiga je u sedmoj minuti otvorio golijadu, a kada je Spertsyan izjednačio u 18., to kao da je razljutilo Portugalce. Do kraja su Joao Neves i Bruno Fernandes zabili po tri gola, a jedan su dodali još Goncalo Ramos i Francisco Conceicao.

Irska je u ludoj utakmici pobijedila Mađarsku u gostima 3-2 golom u 96. minuti i izborila dodatne kvalifikacije! Dvaput su Mađari vodili, ali apsolutni junak Iraca je Troy Parrott koji je zabio sva tri gola; u 15. za 1-1, 80. minuti za 2-2 te u 96. za pobjedu 2-3.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Portugal je osvojio skupinu sa 13 bodova, druga je Irska sa 10 i ide u dodatne kvalifikacije, Mađarska je treća s osam bodova, a Armenija posljednja s tri boda.