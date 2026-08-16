VIDEO Tata-mata Mamut dva puta poentirao protiv umorne Rijeke. Pogledajte oba pogotka

U 3. kolu HNL-a sastali su se Varaždin i Rijeka. Riječani nakon odgođenog derbija protiv Dinama nastavljaju s domaćim prvenstvom te traže prvu pobjedu u Varaždinu od 2023. godine. Ipak, nije im krenulo dobro jer domaćini od 31. minute imaju vodstvo 2-0.

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Oba gola zabio je Ivan Mamut, prvi glavom u 20. minuti nakon sjajnog prodora Iurija Tavaresa. Varaždinsko krilo probilo je desnu stranu obrane Riječana i sjajnim ubačajem pronašlo napadača domaćina koji nije imao težak zadatak svladati Todorovića.

Drugi gol Varaždinci su zabili s bijele točke. Maglica je probio po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor i glavom je došao do nje Tavares te pogodio u ruku Rukavinu. Kazneni udarac uz male poteškoće realizirao je Mamut za svoj drugi gol na susretu. Napadač Varaždina golove je proslavio vrlo emotivno i posvetio ih novorođenom djetetu.

Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL