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DOMAĆINI U VODSTVU

VIDEO Tata-mata Mamut dva puta poentirao protiv umorne Rijeke. Pogledajte oba pogotka

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Tata-mata Mamut dva puta poentirao protiv umorne Rijeke. Pogledajte oba pogotka
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Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Varaždin je šokirao Rijeku! Mamut je dva puta pogodio do 31. minute, a Riječani su sve bliže nastavku crnog niza na sjeveru Hrvatske koji traje već tri godine

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U 3. kolu HNL-a sastali su se Varaždin i Rijeka. Riječani nakon odgođenog derbija protiv Dinama nastavljaju s domaćim prvenstvom te traže prvu pobjedu u Varaždinu od 2023. godine. Ipak, nije im krenulo dobro jer domaćini od 31. minute imaju vodstvo 2-0.

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Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Oba gola zabio je Ivan Mamut, prvi glavom u 20. minuti nakon sjajnog prodora Iurija Tavaresa. Varaždinsko krilo probilo je desnu stranu obrane Riječana i sjajnim ubačajem pronašlo napadača domaćina koji nije imao težak zadatak svladati Todorovića. 

Drugi gol Varaždinci su zabili s bijele točke. Maglica je probio po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor i glavom je došao do nje Tavares te pogodio u ruku Rukavinu. Kazneni udarac uz male poteškoće realizirao je Mamut za svoj drugi gol na susretu. Napadač Varaždina golove je proslavio vrlo emotivno i posvetio ih novorođenom djetetu.

Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

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