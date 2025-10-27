NISU SE PONOSILI
VIDEO Razočarani dinamovci su nakon debakla stali pred Boyse. Pogledajte kako su oni reagirali
VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz. Razočarani dinamovci prišli su Bad Blue Boysima nakon utakmice, a na snimci možete vidjeti kako su reagirali.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.