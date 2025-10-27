Obavijesti

NISU SE PONOSILI

VIDEO Razočarani dinamovci su nakon debakla stali pred Boyse. Pogledajte kako su oni reagirali

VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz. Razočarani dinamovci prišli su Bad Blue Boysima nakon utakmice, a na snimci možete vidjeti kako su reagirali.

Vukovarci slave dok igrači Dinama prilaze svojim navijačima 01:10
Vukovarci slave dok igrači Dinama prilaze svojim navijačima | Video: Davor Kovačević/24sata

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kazneni progon ljudi optuženih za prevaru 21 braniteljske obitelji na uzgoju jagoda preuzelo je Državno odvjetništvo, Sabrijan Jurkovič koji je u Novom mestu nasmrt pretukao Aleša Šutara pred istražnim sucem negirao zločin, DORH zbog droge, bludnih radnji i uznemiravanja istražuje Dalibora Matanića, iz pritvora je pušten pilot koji je s djevojkom iz Kosovske Mitrovice osumnjičen za špijunažu u korist Srbije...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj | Video: 24sata/Video
VIDEO Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš...

I ove godine organizirali su jedinstvenu belgijsku regatu bundeva u Kasterleeu kraj Antwerpena. Sudionici izdube divovske bundeve i one su im plovila u kojima se utrkuju. Događaj, koji je počeo 2008. godine, organizira lokalni kajakaški klub, a uključuje timove koji se natječu u štafetnoj utrci. Također biraju tim s najboljim kostimom jer natjecatelji moraju biti kostimirani.

Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš... 01:30
Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš... | Video: 24sata/Reuters
VIDEO Osijek poveo i 'probudio' Rijeku: Pogledajte poker golova

RIJEKA - OSIJEK 4-2: U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2. Bio je to zanimljiv i sadržajan derbi na Rujevici. Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55). Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2-4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.

Golovi na susretu Rijeka - Osijek 01:28
Golovi na susretu Rijeka - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umirovljenici se vraćaju u škole. Slovenija zavijena u crno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Nakon zdravstva, koje zbog manjka kadra liječnike već godinama mora povlačiti iz mirovine, sad se isto događa i u školama. Lani je u njima radilo 25 umirovljenika, sad ih je već devet puta više! Dvoje slovenskih ministara dalo je ostavku nakon ubojstva u Novom Mestu. Pronađen je i uhićen dvojac koji je iz Louvrea ukrao kraljevski nakit. U zagrebačkom Vrapču u nedjelju rano ujutro muškarac je usmrtio drugog muškarca, motivi su zasad nepoznati. Provjerili smo cijene na grobljima uoči Svih Svetih. Zagrebački ZOO svoje je stanare počastio jesenskom poslasticom - bundevama...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
VIDEO Šou Šute i bombetina Jagušića: Evo kako su biseri Slavena riješili 'derbi sjevera'

VARAŽDIN - SLAVEN 1-3 U izravnom okršaju za četvrto mjesto i Europu 'farmaceuti' su pobijedili Varaždince u njihovoj tvrđavi. Varaždin je u prethodnih 19 domaćih utakmica izgubio samo jednom. Slaven su do pobjede kojom je preuzeo četvrtu poziciju vodili Ante Šuto i Adriano Jagušić, pogledajte golove s utakmice

Varaždin-Slaven Belupo 1:3 01:59
Varaždin-Slaven Belupo 1:3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

