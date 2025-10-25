Dinamo je objavio snimku gola na službenom kanalu kluba na društvenim mrežama, ali u centru pozornosti bio je reporter koji nije skrio sreću
SREĆI NEMA KRAJA
VIDEO Reakcija reportera na gol Varele izazvala je oduševljenje
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo je u posljednjoj utakmici Europske lige gdje je na gostovanju protiv Malmöa odigrao izjednačeno. U sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena 'modri' su primili gol, a taj rezultat je stajao sve do kraja drugog poluvremena.
U 85. minuti u igru je ušao 16-godišnji Cardoso Varela. Mladi dinamovac odigrao je sjajnu utakmicu, a u posljednjoj minuti susreta nakon proigravanja Mounsef Bakrara, Portugalac se nalazio na gol liniji i pospremio je loptu u mrežu za 1-1.
Na društvenim mrežama širi se snimka gola koju je objavio Dinamo, a sve je oduševila reakcija reportera u pozadini koji je srčano proslavio gol.
