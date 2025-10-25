VIDEO Reakcija reportera na gol Varele izazvala je oduševljenje

Dinamo je u posljednjoj utakmici Europske lige gdje je na gostovanju protiv Malmöa odigrao izjednačeno. U sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena 'modri' su primili gol, a taj rezultat je stajao sve do kraja drugog poluvremena.

U 85. minuti u igru je ušao 16-godišnji Cardoso Varela. Mladi dinamovac odigrao je sjajnu utakmicu, a u posljednjoj minuti susreta nakon proigravanja Mounsef Bakrara, Portugalac se nalazio na gol liniji i pospremio je loptu u mrežu za 1-1.

Na društvenim mrežama širi se snimka gola koju je objavio Dinamo, a sve je oduševila reakcija reportera u pozadini koji je srčano proslavio gol.