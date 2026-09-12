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LA LIGA

VIDEO Real u golijadi slavio nad Vallecanom, dva gola Mbappea

Piše HINA,
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VIDEO Real u golijadi slavio nad Vallecanom, dva gola Mbappea
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Foto: Alejandro Martinez Velez
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Barcelona je vodeća sa 12 bodova iz četiri nastupa, a 12 bodova ima i Real Madrid, ali uz utakmicu više. Po 10 bodova imaju Alaves i Sevilla. Rayo Vallecano je na 15. mjestu

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Nogometaši Real Madrida rutinski su pobijedili Rayo Vallecano sa 4-1 u subotnjem dvoboju 5. kola španjolske La Lige odigranom na stadionu Santiago Bernabeu.

Realovu golijadu započeo je i zaključio Kylian Mbappé. Vodeći pogodak je postigao iz kaznenog udarca u 14. minuti, a za konačnih 4-1 je bio strijelac u prvoj minuti dodatka na kraju dvoboja. Između ta dva pogotka mrežu Rayo Vallecana zatresli su Alvaro Carreras u 17. minuti i Jude Bellingham u 35. minuti. Golove pogledajte OVDJE.

LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano
Foto: Alejandro Martinez Velez

Jedini strijelac za goste bio je Sergio Camello u 51. minuti.

Barcelona je vodeća sa 12 bodova iz četiri nastupa, a 12 bodova ima i Real Madrid, ali uz utakmicu više. Po 10 bodova imaju Alaves i Sevilla. Rayo Vallecano je na 15. mjestu s četiri boda, a na začelju je Valencia sa samo jednim bodom.

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