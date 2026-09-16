VIDEO Realov trojac odlučio je podržati migrante! Nije nosio majice za podršku prema Ceuti

Real Madrid je uoči gostovanja kod Elchea sudjelovao u inicijativi posvećenoj Ceuti, no trojica igrača 'kraljevskog kluba' pritom nisu odjenula majice koje su nosili ostali sudionici. Vinicius Junior, Kylian Mbappé i Ibrahima Konate dobili su majice uoči izlaska na travnjak, ali ih nisu nosili na način na koji je to učinila većina igrača.

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Konate je majicu držao u rukama, dok su Vinicius i Mbappé svoje primjerke prekrili povlačenjem majice preko prsa. Glavni cilj im je bio da natpis na majicama ostane skriven. Na njima je pisalo "Svi smo mi skuše", poruka kojom se iskazivala potpora Ceuti i njezinim stanovnicima, čije je gospodarstvo povijesno povezano i s ribarstvom.

Snimke iz tunela potom su se proširile društvenim mrežama. Na njima se, prema pisanju Marce, vidi kako Vinicius pokazuje Mbappéu na koji način postaviti majicu kako bi natpis ostao prekriven.

This was the moment Vinicius told Mbappé how to put on the t-shirt supporting Ceuta in such a way that the text “We are all Ceuta” wouldn’t be visible



Vinicius, Mbappé & Konaté made it clear tonight that they don’t support Spain. They support the invaders pic.twitter.com/QmE0rQXJsj — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Real Madrid je nakon susreta na službenim stranicama i društvenim mrežama objavio opis događaja prema kojem su prije početka utakmice igrači obiju momčadi izašli na teren u majicama s porukom podrške Ceuti. U toj objavi klub nije posebno naveo trojicu nogometaša koji nisu otkrili natpis.

Prema informacijama El Munda, Real je nakon svega poručio da neće intervenirati u odluke svojih igrača. Iz kluba su istaknuli da među nogometašima postoje različiti stavovi, osjetljivosti i pogledi na pojedine teme. Inicijativa je stigla od Elchea, a madridski klub prihvatio je sudjelovanje bez namjere da igrače prisiljava na određeni način iskazivanja potpore.

Akcija je pokrenuta na inicijativu Udruge valencijskih poduzetnika (AVE), koja je prijedlog uputila klubovima iz svoje regije. LaLiga je odobrila korištenje majica na utakmicama Levantea i Barcelone, Villarreala i Betisa te Elchea i Reala. Barcelona je na tim susretima bila jedini klub koji nije sudjelovao u inicijativi.

🇪🇸🇫🇷🇧🇷🇲🇦 Mbappé, Vinícius y Konaté son los únicos jugadores del Real Madrid que escondieron el mensaje «Todos somos caballas» en su camiseta, usada por el club en apoyo a Ceuta tras la invasión de Marruecos. pic.twitter.com/YLYye4LYVs — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 15, 2026

Ceuta se u međuvremenu pojavila i u drugim aktivnostima povezanima s Real Madridom. Na nedavnoj utakmici protiv Intera navijačka skupina Grada Fans na južnoj tribini stadiona Santiago Bernabeu istaknula je veliki mozaik sastavljen od zastava tog španjolskog autonomnog grada.

Real je nekoliko sati prije utakmice s Elcheom također odbacio tvrdnje da je svojim navijačima zabranio iskazivanje potpore Ceuti. Grad je pritom povezan i s poviješću madridskog kluba jer je ondje rođen José Martínez, poznat pod nadimkom Pirri, koji danas ima status počasnog predsjednika Reala.

Slična tema pojavila se i u slučaju Betisova nogometaša Ez Abdea. Marokansko krilo prethodno je bilo predmet kritika dijela javnosti u Maroku nakon što je nosilo majicu s porukom podrške Ceuti.