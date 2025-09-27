VIDEO Riječkim mukama ne vidi se kraj. Pogledajte kako se prvak ispromašivao protiv Istre

PETRAČI I POZDER SE NAGODILI

VIDEO Roićev odvjetnik Nobilo o aferi Mikroskop: 'Nikad nije ugodno kada dio ekipe prizna' Petrači i Saša Pozder nagodili su se s tužiteljem zbog čega je sud odlučio razdvojiti postupke u aferi Mikroskop. Postupak za Beroša, Rotima, Pavića i Roića se odvaja i sjednica optužnog vijeća za njih je 4. studeni. "Nikad nije ugodno ako dio ekipe prizna, međutim treba biti realan. Svaki okrivljenik se može braniti kao mu je najpogodnije. Oni koji su priznali procijenili su da su dokazi takvi pa ako priznaju dobit će manju kaznu. Koliko će nam to štetiti tek ćemo vidjeti kada oni dođu kao svjedoci", rekao je Roićev odvjetnik Anto Nobilo.

