SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Riječkim mukama ne vidi se kraj. Pogledajte kako se prvak ispromašivao protiv Istre
RIJEKA - ISTRA 0-0 Tek jedna pobjeda u HNL-u ove sezone. Hrvatski prvak ne uspijeva pronaći izlaz iz krize, nije uspio niti u 8. kolu u "derbiju della Učka" protiv Istre. Promašivali su Menalo, Fruk, Čop i Radeljić, Lawal je mogao šokirati Rijeku, ali je pogodio stativu... Rijeka je posljednji put slavila prije skoro dva mjeseca
