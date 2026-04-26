VIDEO Rijeka i Armada pjesmom uoči derbija provocirali Torcidu

Uoči današnjeg Jadranskog derbija na Rujevici između Rijeke i Hajduka koji je počeo u 16 sati napetosti između navijačkih skupina ta dva kluba opet su bile na vrhuncu. Poznato je da su Armada i Torcida veliki rivali, a provokacije su krenule prije početka susreta.

Nedavno je s Hajdukove tribine istjerana Torcida Zagreb zbog dopisivanja s navijačima beogradskog Partizana Grobarima.

Podsjetimo, u mobitelu jednog člana Torcide Zagreb, Bad Blue Boysi su pronašli poruke fotografije koje je razmjenjivao s istaknutim članom Grobara, otkrivajući mu identitete Dinamovih i Hajdukovih navijača.

Ta situacija bila je predmet provokacije na utakmici Dinama i Lokomotive, kada su Bad Blue Boysi razvili transparente "Tko to ovde peva?", "Torcida Beograd" i "Torcida uz drukere".

Sada su se u navijačka prepucavanja uključili Riječani. Prije početka derbija, sa službenog razglasa na stadionu Rujevica pušten je stari hit Srebrnih krila "Nek živi ljubav". Zanimljivo, Torcida je još osamdesetih godina na melodiju te pjesme pjevala "nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

Također, na trasi puta kojom su prolazili navijači Hajduka osvanuo je i transparent s porukom: "Od Marjana pa do Žnjana vole srpskog Partizana"