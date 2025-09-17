Obavijesti

SAŽETAK: MAKSIMIR - RIJEKA 0-4

VIDEO Rijeka se mučila protiv četvrtoligaša pa zabila četiri gola, prvijenac Engleza...

RIJEKA - Rijeka je pobijedila NK Maksimir (4-0) i plasirala se u osminu finala Kupa. Iako rezultat to ne sugerira, ali četvrtoligaš je pružio snažan otpor hrvatskom prvaku. Držao je remi sve do 63. minute kada je Dantas zabio za 1-0, a onda je uslijedio pad. Jurić, Adu-Adjei i Gojak zabili su za konačnih 4-0. Adu-Adjei, koji je došao iz Bournemoutha, zabio je prvijenac za Rijeku

Pokretanje videa...

Sažetak Rijeka - Maksimir 00:53
Sažetak Rijeka - Maksimir | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ogorčeni umirovljenici, njih će najviše pogoditi poskupljenja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Odlukom Vlade stižu poskupljenja, a posebno su ogorčeni umirovljenici. Policija utvrdila da je sin raskomadao oca i godinama primao njegovu penziju. Kraljevski doček za Trumpa. Završena druga scena HNK-a u Zagrebu.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ogorčeni umirovljenici, njih će najviše pogoditi poskupljenja 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ogorčeni umirovljenici, njih će najviše pogoditi poskupljenja | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi veći računi već od studenog

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Prvi viši računi doći će prvog studenog, a za električnu energiju će se dodatno povećati zbog viših trošarina 1. siječnja. U garaži trgovačkog centra u Splitu iz opljačkano blindirano vozilo s novcem- to je šesta krađa od mjesec dana. Policija upala u kuću strica 33-trogodišnjeg Mihaela L. ubijenog na ribnjaku u Maloj Subotici. Stanovnici Dubrave u strahu zbog grupe maloljetnika koja terorizira mjesto...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi veći računi već od studenog 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi veći računi već od studenog | Video: 24sata/Video
VIDEO Zastoj kod Autobusnog kolodvora zbog kvara tramvaja

ZAGREB - Čitatelji nam javljaju da je zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića. Na ZET-ovim stranicama stoji da je zastoj tramvajskog prometa kod Autobusnog kolodvora, u smjeru Dubrave, zbog kvara tramvaja. Linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometuju preusmjerenim trasama. Autobusna linija 101 od 10 sati prometuje redovnom trasom do Gornjeg Prekrižja.

Pokretanje videa...

Zastoj tramvaja u Zagrebu 00:19
Zastoj tramvaja u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nakon ljetne pauze, u Saboru red uvreda, optužbi i opomena

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Red uvreda i optužbi, mnogobrojne povrede poslovnika i niz opomena - zastupnici se vratili u Sabor nakon dvomjesečne ljetne stanke. 4,1 posto bila je inflacija u kolovozu u odnosu na lan. Grad Zagreb daje 830 tisuća eura projekte građana. FBI objavio poruku atentatora Charlieja Kirka. Toliko se mrze da ne mogu disati, rekao je Trump za Putina i Zelenskog. Hrvati sa 65 posto pretilih osoba prvi po debljini u Europi.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nakon ljetne pauze u Saboru red uvreda, optužbi i opomena 03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nakon ljetne pauze u Saboru red uvreda, optužbi i opomena | Video: 24sata/Video
VIDEO Nevjerojatan potez igrača Gorice: Zbog ovoga ga je izviždao cijeli Maksimir...

ZAGREB - Gorica je u nedjelju navečer na Maksimiru, u 6. kolu HNL-a, nanijela Dinamu (2-1) prvi poraz u sezoni. Igrači Gorice odigrali su sjajnu utakmicu, ali su maksimalno 'krali' vrijeme. U tome je pretjerao Stefan Perić koji je, u jednom trenutku, izletio izvan travnjaka i ostao ležati, liječnici su mu došli pomoći, ali on se ustao, ušao na teren i opet pao.. Razbjesnilo je to dinamovce i cijeli stadion koji ga je izviždao.

Pokretanje videa...

Izležavanje igrača Gorice na Maksimiru 01:05
Izležavanje igrača Gorice na Maksimiru | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

