SAŽETAK: MAKSIMIR - RIJEKA 0-4
VIDEO Rijeka se mučila protiv četvrtoligaša pa zabila četiri gola, prvijenac Engleza...
RIJEKA - Rijeka je pobijedila NK Maksimir (4-0) i plasirala se u osminu finala Kupa. Iako rezultat to ne sugerira, ali četvrtoligaš je pružio snažan otpor hrvatskom prvaku. Držao je remi sve do 63. minute kada je Dantas zabio za 1-0, a onda je uslijedio pad. Jurić, Adu-Adjei i Gojak zabili su za konačnih 4-0. Adu-Adjei, koji je došao iz Bournemoutha, zabio je prvijenac za Rijeku
