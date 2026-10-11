COMO - ROMA 0-0 Gosti su u 53. minuti ostali s igračem manje jer je Malen dobio crveni karton. Domaći su pokušavali, Baturina je ušao pred kraj, ali golova nije bilo
VIDEO Roma dobila crveni, ali Como nije probio. Baturina je ušao tek pred kraj utakmice
Como na domaćem terenu nije uspio pobijediti Romu u šestom kolu talijanske lige, iako je od 53. minute imao igrača više. Utakmica je završila 0-0, a Martin Baturina u igru je ušao u 78. minuti. Ovim bodom Como je stigao do 11 bodova te se nalazi na šestom mjestu. Roma je izdržala, ali remi znači da joj je Inter pobjegao na dva boda prednosti.
U prvom dijelu Roma je imala nešto ozbiljnije prilike te je uputila i više udaraca. Šok u 53. minuti gostima je priredio Dony Malen koji je dobio izravan crveni karton zbog grubog faula na Kaikiju. Od tada se Roma prihvatila obrane i više nije napadala, a Como je pokušavao probiti blok.
🚨𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘: Donyell Malen was shown a straight red card following this challenge. 🟥 https://t.co/wTsM5umgJr— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 11, 2026
Baturina je ušao pred kraj utakmice, uspio je samo zaraditi žuti karton nakon što je pokušao napraviti škarice. Roma se stisnula i zadržala bod. Ivan Smolčić ostao je na klupi kod Coma.
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