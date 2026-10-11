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REMI UZ JEZERO

VIDEO Roma dobila crveni, ali Como nije probio. Baturina je ušao tek pred kraj utakmice

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Roma dobila crveni, ali Como nije probio. Baturina je ušao tek pred kraj utakmice
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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COMO - ROMA 0-0 Gosti su u 53. minuti ostali s igračem manje jer je Malen dobio crveni karton. Domaći su pokušavali, Baturina je ušao pred kraj, ali golova nije bilo

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Como na domaćem terenu nije uspio pobijediti Romu u šestom kolu talijanske lige, iako je od 53. minute imao igrača više. Utakmica je završila 0-0, a Martin Baturina u igru je ušao u 78. minuti. Ovim bodom Como je stigao do 11 bodova te se nalazi na šestom mjestu. Roma je izdržala, ali remi znači da joj je Inter pobjegao na dva boda prednosti.

U prvom dijelu Roma je imala nešto ozbiljnije prilike te je uputila i više udaraca. Šok u 53. minuti gostima je priredio Dony Malen koji je dobio izravan crveni karton zbog grubog faula na Kaikiju. Od tada se Roma prihvatila obrane i više nije napadala, a Como je pokušavao probiti blok.

Baturina je ušao pred kraj utakmice, uspio je samo zaraditi žuti karton nakon što je pokušao napraviti škarice. Roma se stisnula i zadržala bod. Ivan Smolčić ostao je na klupi kod Coma.

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