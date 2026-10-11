VIDEO Roma dobila crveni, ali Como nije probio. Baturina je ušao tek pred kraj utakmice

Como na domaćem terenu nije uspio pobijediti Romu u šestom kolu talijanske lige, iako je od 53. minute imao igrača više. Utakmica je završila 0-0, a Martin Baturina u igru je ušao u 78. minuti. Ovim bodom Como je stigao do 11 bodova te se nalazi na šestom mjestu. Roma je izdržala, ali remi znači da joj je Inter pobjegao na dva boda prednosti.

U prvom dijelu Roma je imala nešto ozbiljnije prilike te je uputila i više udaraca. Šok u 53. minuti gostima je priredio Dony Malen koji je dobio izravan crveni karton zbog grubog faula na Kaikiju. Od tada se Roma prihvatila obrane i više nije napadala, a Como je pokušavao probiti blok.

🚨𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘: Donyell Malen was shown a straight red card following this challenge. 🟥 https://t.co/wTsM5umgJr — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 11, 2026

Baturina je ušao pred kraj utakmice, uspio je samo zaraditi žuti karton nakon što je pokušao napraviti škarice. Roma se stisnula i zadržala bod. Ivan Smolčić ostao je na klupi kod Coma.