Stanišić o Rüdigeru: Pitajte ga što mi je rekao dok sam ležao. Možda bude muškarac i prizna

Nema što se nije dogodilo u spektakularnoj utakmici između Bayerna i Real Madrida u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka. Bayern je na kraju uspio proći u polufinale s ukupnih 6-4, ali kaos je bio i za vrijeme i nakon utakmice. Reakcije igrača i trenera počele su pljuštati s obje strane, a o jednom incidentu oglasio se i Josip Stanišić.

Naime, u prvom dijelu hrvatski je bek krenuo u prodor te se ispred njega našao Antonio Rüdiger. Hrvatski reprezentativac uspio je proći Rüdigera i potom proslijediti loptu Gnabryju. Međutim, njemački branič ga je odmah nakon toga udario laktom u bok. Dok je Stanišić ležao na travi u bolovima, Rüdiger mu je, prema navodima, uputio i uvrede. Akcija se nastavila, a Kylian Mbappé je zabio gol kojim je Real poveo 3-2. Taj događaj jako je naljutio Stanišića, koji se nije uspio smiriti ni nakon završetka utakmice i ostvarene pobjede.

- Vidio je da dolazim i samo se zabio u mene. Prije se igra jednostavno puštala, a ako bi se izgubila lopta, sudio bi se prekršaj. Možda je sudac zaboravio na to pravilo, ne znam. Što se dogodilo dok sam ležao na travnjaku, to možete pitati Tonija. Po meni je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo. Samo jedna riječ, izgovorena dvaput. Pitajte ga sami. Možda bude dovoljno muškarac da to i prizna - rekao je Stanišić nakon utakmice.

Foto: nordphoto GmbH / Schneider

Novinar je rekao Stanišiću da njemački stoper nije bio raspoložen za izjave.

- Ne želim stvarati zlu krv i ne shvaćam ovo osobno. Dogodilo se i za mene je ta priča završena. Ali takvo ponašanje je nedopustivo. Nije važno igrate li jedan protiv drugoga i poznajete li se ili ne - zaključio je hrvatski reprezentativac.

Stanišić je izašao iz igre na poluvremenu te je objasnio da je to bilo kako bi ga trener zaštitio. Već je imao žuti karton i Vincent Kompany nije htio riskirati.

- Bila je to mjera opreza zbog žutog kartona. Vidjeli smo to i u našim prošlim utakmicama, trener nas želi zaštititi u obrani. Suci su izgubili malo osjećaja u velikim utakmicama. Čak i kad nema prekršaja ili mislite da niste ništa skrivili, svejedno možete dobiti drugi žuti karton - objasnio je Stanišić odluku trenera.