INTER MIAMI - D.C.UNITED 4-0 S 23 gola, 39-godišnji Messi, osvajač osam Zlatnih lopti, vodeći je strijelac lige, a drugi je po broju asistencija (13). Mogao bi treću sezonu zaredom biti proglašen za MVP-a
VIDEO S Argentinom se oprostio pa nastavio gdje je stao. Messi zabio nova dva gola u MLS-u
Lionel Messi postigao je dva gola u subotu, nakon što se oprostio od argentinske reprezentacije, i pomogao Inter Miamiju da ostvari pobjedu od 4-0 nad D.C. Unitedom u MLS-u. Argentinac se dvaput se upisao u strijelce, u 47. i 60. minuti, i pomogao svojoj momčadi da dođe do tek druge pobjede u posljednjih 11 ligaških utakmica.
S 23 gola, 39-godišnji Messi, osvajač osam Zlatnih lopti, vodeći je strijelac lige, a drugi je po broju asistencija (13). Mogao bi treću sezonu zaredom biti proglašen najkorisnijim igračem (MVP) lige.
Messi magic 🪄 Two goals for the World Cup Champion. https://t.co/PMA1l5tyZk— Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026
Messi, koji je u utorak odigrao svoju posljednju utakmicu za Argentinu, najprije je dodavanje Luisa Suáreza u pogodak, a 13 minuta kasnije uspješno je prošao pokraj trojice obrambenih igrača. Suarez je zabio druga dva gola za Inter prije nego je zamijenjen u 61. minuti.
Aktualni prvaci, momčad Inter Miamija, prolaze kroz teško razdoblje, no i dalje ciljaju na drugi uzastopni naslov, pothvat koji nikome nije uspio još od Los Angeles Galaxyja u sezonama 2011./2012.
Inter Miami (13-5-10, 49 bodova) se zahvaljujući ovoj pobjedi popeo na drugo mjesto u Istočnoj konferenciji u MLS-u s jednim bodom više od Chicago Firea. D.C. Prvi je Nashville (63 boda). United (6-9-12, 30) je sve dalje od doigravanja i ima šest bodova manje od FC Cincinnatija koji zauzima deveto, zadnje mjesto koje vodi u play-in.
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