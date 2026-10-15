VIDEO Sablazni i gnjusni povici Torcide prije Ajaxa: 'Ustaj Adolfe', 'Auschwitz, Auschwitz'

Povici navijača Hajduka u masovanom odlasku prema Poljudu uoči utakmice 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa zgrozili su javnost. Masovan odlazak popraćen je skandaloznim skandiranjima: "Gazi, gazi, gazi Židove", zatim "Auschwitz, Auschwitz", a onda i "ustaj Adolfe". Pjevali su i "ajmo, ajmo, ustaše" i "Ana Frank nije svetica".

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Inače, Ajaxovi najžešći navijači masovno prihvaćaju židovski identitet. Iako velika većina članova ovih navijačkih skupina nema nikakve obiteljske ni vjerske poveznice sa židovstvom, oni su se kroz povijest proglasili ‘Židovima‘, ili na nizozemskom ‘Superjoden‘. To je nastalo kao prkosna, kontrareakcija na žestoke antisemitske uvrede rivalskih skupina iz Rotterdama i Haaga.

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Poslije 17 sati oglasili su se iz PU splitsko-dalmatinske:

"Tijekom današnjeg dana do ovog trenutka nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja. Tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja."