VIDEO Scena za telenovele: Žena uhvatila muža na utakmici s drugom, a onda sve iznenadila

Nesvakidašnja situacija kakva se vjerojatno može vidjeti samo u televizijskim sapunicama dogodila se na nogometnoj utakmici. Na tribinama tijekom utakmice Sporta i Ceará u Brazilu odvijala se prava drama pa je nogomet pao u drugi plan.

Žena je na tribini uhvatila svog muža - s ljubavnicom. Igra na terenu nije bila pretjerano zanimljiva jer susret je završio remijem, ali gledatelje je zabavljala situacija na tribini. Sredinom drugog poluvremena žena je došla do mjesta gdje je sjedio njezin muž s ljubavnicom i krenula ga udarati, vidno uznemirena. Cijeli incident završio je na društvenim mrežama.

Gledatelji su pokušali saznati što je tko rekao i zašto, a onda je slijedio obrat. Žena koja je bila prevarena s utakmice je otišla s muževom ljubavnicom i to držeći se ruku pod ruku.