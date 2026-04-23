VIDEO Scena kakva se rijetko viđa: Srpski golman htio je sam riješiti utakmicu u 97. minuti

Rayo Vallecano pobijedio je Espanyol 1-0 u 33. kolu La Lige i iz borbe za opstanak skočio u borbu za europska mjesta. Najnapetiji trenutak stigao je u 97. minuti kada je sudac dosudio slobodni udarac Espanyolu u dobroj poziciji. Srpski golman Marko Dmitrović (34) zgrabio je loptu i htio sam izvesti udarac, no suigrači i trener su ga zaustavili.

Igrač koji je na kraju izveo udarac promašio je gol i Rayo je slavio. U drugoj utakmici Levante je u Valenciji pobijedio Sevillu 2-0. Ivan Romero zabio je oba gola, u 38. minuti i u četvrtoj minuti nadoknade.

Sevilla drži 17. mjesto, tik iznad zone ispadanja, s 34 boda. Levante unatoč pobjedi zauzima 19. mjesto s 32 boda. Pet kola do kraja, borba za opstanak još nije gotova.