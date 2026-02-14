VIDEO Pogledajte gol Dinama koji je potvrđen nakon VAR-a

U 22. kolu HNL-a sastaju se Dinamo i Istra. 'Modri' pred domaćom publikom na Maksimiru traže pobjedu kojom bi se odvojili na osam bodova prednosti pred Hajdukom. Domaćini su poveli u 25. minuti preko Scotta McKenne koji je zabio za 1-0.

Gol možete pogledati OVDJE.

Nastala je velika gužva pred golom Puljana nakon kornera. Zajc je ubacio, a Mišić je glavom ubacio loptu u gužvu. Odbila se od nekoliko igrača, a onda se ukazao McKenna koji ju je pospremio u mrežu.

Međutim, brzo se oglasio Mateo Erceg, koji je poništio gol zbog zaleđa. Međutim, nakon VAR provjere ipak je potvrđen gol za vodstvo 'modrih' na Maksimiru.