Obavijesti

Sport

Komentari 5
SNAŠAO SE ŠKOT

VIDEO Pogledajte gol Dinama koji je potvrđen nakon VAR-a

Piše Luka Tunjić, Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte gol Dinama koji je potvrđen nakon VAR-a
Foto: Screenshot / MaxSport/Hrvatski Telekom

Dinamo je poveo u 25. minuti golom Scotta McKenne koji se fantastično snašao i pospremio loptu u mrežu

Admiral

U 22. kolu HNL-a sastaju se Dinamo i Istra. 'Modri' pred domaćom publikom na Maksimiru traže pobjedu kojom bi se odvojili na osam bodova prednosti pred Hajdukom. Domaćini su poveli u 25. minuti preko Scotta McKenne koji je zabio za 1-0. 

Gol možete pogledati OVDJE

Nastala je velika gužva pred golom Puljana nakon kornera. Zajc je ubacio, a Mišić je glavom ubacio loptu u gužvu. Odbila se od nekoliko igrača, a onda se ukazao McKenna koji ju je pospremio u mrežu. 

Međutim, brzo se oglasio Mateo Erceg, koji je poništio gol zbog zaleđa. Međutim, nakon VAR provjere ipak je potvrđen gol za vodstvo 'modrih' na Maksimiru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Sutkinja koju tijekom utakmice i zavode: Znam kako s Viniciusom
FOTO: OPASNA CARLA

Sutkinja koju tijekom utakmice i zavode: Znam kako s Viniciusom

Carla Garcia Alarcon (22) rodila se u Barceloni. Od malih nogu zaljubila se u nogomet, ali nije mogla tada ni pretpostaviti da će postati sutkinja. Sudi mlađe uzraste i niže španjolske lige
Filip Zubčić bez naočala na 14. mjestu, a Braathen je osvojio prvu medalju za Brazil na ZOI
VELESLALOM U BORMIJU

Filip Zubčić bez naočala na 14. mjestu, a Braathen je osvojio prvu medalju za Brazil na ZOI

U subotu se održao olimpijski veleslalom u Bormiju na stazi Stelvio. U drugoj vožnji Filip Zubčić krenuo je odlično, ali na polovici laufa zasmetale su mu naočale koje je popravio. Na kraju utrke završio je na 14. mjestu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026