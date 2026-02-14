Dinamo je poveo u 25. minuti golom Scotta McKenne koji se fantastično snašao i pospremio loptu u mrežu
SNAŠAO SE ŠKOT
VIDEO Pogledajte gol Dinama koji je potvrđen nakon VAR-a
Čitanje članka: < 1 min
U 22. kolu HNL-a sastaju se Dinamo i Istra. 'Modri' pred domaćom publikom na Maksimiru traže pobjedu kojom bi se odvojili na osam bodova prednosti pred Hajdukom. Domaćini su poveli u 25. minuti preko Scotta McKenne koji je zabio za 1-0.
Gol možete pogledati OVDJE.
Nastala je velika gužva pred golom Puljana nakon kornera. Zajc je ubacio, a Mišić je glavom ubacio loptu u gužvu. Odbila se od nekoliko igrača, a onda se ukazao McKenna koji ju je pospremio u mrežu.
Međutim, brzo se oglasio Mateo Erceg, koji je poništio gol zbog zaleđa. Međutim, nakon VAR provjere ipak je potvrđen gol za vodstvo 'modrih' na Maksimiru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku