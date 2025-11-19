SAŽETAK KARLOVAC - DINAMO
VIDEO Sedam golova Dinama i šest različitih strijelaca. Ovako su deklasirali Karlovac u Kupu
KARLOVAC - DINAMO 0-7: Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. Hrvatski doprvak došao je u goste Karlovcu, drugoligašu kojeg "modri" ipak nisu nimalo podcijenili. Već nakon 30-ak minuta utakmice, momčad Marija Kovačevića imala je tri gola razlike i komfornu prednost, a na kraju je bilo čak 7-0. 'Modri' su imali čak šest različitih strijelaca
