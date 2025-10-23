VIDEO Sezona je tek počela, a čudesni Wembanyama napravio je nešto što nije nitko u NBA-ju

U svijetu košarke rijetko se pojavi talent koji iz temelja mijenja percepciju igre i postavlja nove standarde za buduće generacije. Victor Wembanyama (21), supertalentirani francuski centar, upravo je takav igrač. Senzacionalni Francuz briljirao je na početku nove NBA sezone u uvjerljivoj pobjedi San Antonio Spursa 125-92 protiv Dallas Mavericksa.

Prvo ime na utakmici bio je Wembanyama, koji je zabio čak 40 koševa! Uhvatio je i 15 skokova uz tri blokirana udarca, a posebno je bio efikasan. Zabio je čak 15 od 21 pokušaja, od čega 14 od 19 za dva poena i devet od 11 slobodnih bacanja. Imao je i jednu ukradenu loptu uz četiri prekršaja.

Foto: Kevin Jairaj

Deseterostruki All-Star Anthony Davis nije mogao sam predvoditi Maverickse. Zabio je 22 koša i uhvatio 13 skokova, a svoj NBA debi upisao je prvi izbor ovogodišnjeg NBA drafta, Cooper Flagg, koji nije imao debi za pamćenje. Zabio je 10 koševa uz isti broj skokova, a zabio je tek četiri od 13 pokušaja iz igre.

Wembanyama je ispisao povijest i postao prvi igrač u povijesti lige koji je zabio barem 40 koševa uz 15 skokova bez izgubljene lopte i više od 70 posto efikasnosti.To je, tek početak onoga što slijedi u narednoj sezoni.