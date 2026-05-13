VIDEO Shrvani Ronaldo gledao u prazno: Al Nassr imao titulu u rukama pa šokantno primio gol

Piše Luka Tunjić,
Cristiano Ronaldo (41) još uvijek čeka prvi naslov sa saudijskim Al-Nassrom, koji je propustio prvu "meč-loptu" u utorak navečer. Naime, Al-Nassr je prosuo bodove u 98. minuti bizarnim autogolom u derbiju protiv najvećeg rivala i prvog pratitelja na tablici, Al Hilala (1-1). Bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović iz igre je izašao u 72. minuti zbog ozljede.

Utakmicu su s tribina pratili Ronaldovi najbliži, zaručnica Georgina Rodriguez i obitelj, ali večer nije završila proslavom trofeja, već šokiranim Ronaldom koji je gledao u prazno na klupi. Mohamed Simakam doveo je lidera saudijske lige u vodstvo u prvom poluvremenu, ali prava se drama odvila u sudačkoj nadoknadi,  15-ak minuta nakon što je Ronaldo zamijenjen iz igre uz velike ovacije tribina. 

Al-Nassrov golman Bento nije najbolje reagirao u izlasku na jednu dugu loptu, sudario se sa suigračem Inigom Martinezom i ubacio loptu u vlastitu mrežu. Abdulelah Al-Amri dao je sve od sebe da spasi gol, ali lopta je već prošla crtu, a Al-Nassr je ostao bez tri boda. Reakciju šokantnog Ronalda možete pogledati OVDJE.

Time je Al-Nassr na 83 osvojena boda u 33 utakmice, dok Al-Hilal ima 78 osvojenih bodova, ali i utakmicu manje. Ipak, sve je i dalje u rukama Ronaldove momčadi, koja će u četvrtak, 21. svibnja, ugostiti Damac.

