VIDEO Sinner otkazao još jedan turnir: Neće igrati u Pekingu

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner (25) odustao je od nastupa na skorašnjem ATP teniskom turniru u Pekingu jer se još uvijek oporavlja od ozljede koljena zbog koje je morao propustiti i US Open.

Sinner je u Pekingu trebao braniti naslov, ali još uvijek nije posve spreman.

"Žao mi je što moram objaviti da ove godine neću moći igrati u Pekingu," poručio je Sinner putem društvenih mreža.

"Stanje mog koljena nije onakvo kakvo bih želio i još nisam spreman za natjecanje, no učinit ću sve što je u mojoj moći da se što prije vratim na teren. Najviše mi nedostaju, naravno, turnir, navijači i atmosfera. U prošlosti sam se ondje odlično provodio, uključujući i osvajanje naslova prošle godine; jako sam razočaran što ga ove godine ne mogu braniti, ali veselim se povratku iduće godine," poručio je 25-godišnji Talijan.

Sinner je prošle godine u finalu turnira u Pekingu svladao Amerikanca Learnera Tiena u dva seta i tako osvojio svoj drugi naslov na China Openu, nakon trijumfa 2023. godine.