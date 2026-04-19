VIDEO Sjajna gesta Željezničara! Najavili su posebnu gošću i cijeli stadion joj je glasno zapljeskao

Samo dva mjeseca nakon stravične tramvajske nesreće u kojoj je zadobila ozljede opasne po život i nakon koje joj je amputirana noga, sedamnaestogodišnja Ella Jovanović, velika navijačica Željezničara, vratila se na tribine voljenog stadiona. Njezin dolazak na utakmicu protiv Posušja bio je proslava života, hrabrosti i neslomljivog duha koji je ujedinio cijelu zajednicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti' | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Povratak koji slavi život

Prije početka utakmice, dok su se igrači zagrijavali, službeni spiker najavio je posebnu gošću. Kada je Ella Jovanović, uz pomoć obitelji, stigla na atletsku stazu, cijeli stadion ustao je na noge. Gromoglasan i dugotrajan pljesak bio je praćen suzama radosnicama i osmijesima na licima navijača. Bio je to trenutak čiste emocije, poruka podrške koja nadilazi sportsko rivalstvo. Predstavnici FK Željezničar uručili su joj prigodan poklon u bojama kluba, simboličan znak da nikada nije bila sama u svojoj borbi. Taj prizor, u kojem se cijela "Dolina ćupova" poklonila svojoj heroini, ostat će zauvijek urezan u sjećanje svih prisutnih.

Kobni 12. veljače i borba za oporavak

Ellin povratak na stadion Grbavicu još je značajniji u svjetlu tragedije koja ju je zadesila. Tog kobnog 12. veljače, tramvaj je u centru Sarajeva pri velikoj brzini iskočio iz tračnica i udario u stanicu na kojoj su stajali pješaci. U nesreći je život izgubio dvadesettrogodišnji mladić Erdoan Morankić, dok je Ella zadobila teške ozljede.

Liječnici u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" vodili su tešku bitku za njezin život. Zbog težine ozljeda, bili su primorani amputirati joj nogu, a Ella je danima bila u induciranoj komi. Vijest o nesreći potresla je cijelu regiju i pokrenula prosvjede građana koji su tražili veću sigurnost u javnom prijevozu. Ipak, usred tuge i bijesa, rodila se i nevjerojatna priča o otpornosti.

Od Sarajeva do Zagreba: Prvi samostalni koraci

Nakon što su liječnici u Sarajevu, predvođeni prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, stabilizirali njezino stanje, obitelj je odlučila nastaviti liječenje u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina u Zagrebu. Tamo je, uz pomoć tima stručnjaka i modernog protetskog rješenja, započela njezin mukotrpan, ali uspješan oporavak. Uskoro su stigli i prvi samostalni koraci, vijest koja je donijela olakšanje i nadu svima koji su pratili njezinu sudbinu. Prof. dr. Dragan Primorac iz bolnice Sv. Katarina istaknuo je važnost timskog rada i Elline nevjerojatne volje.

​- Ellina priča svjedoči o snazi duha iznimne mlade osobe, ali i o ogromnim mogućnostima moderne medicine. Njezina hrabrost i snažna motivacija ključni su faktori uspješnog oporavka. Zahvalan sam profesoru Gavrankapetanoviću i njegovom timu u Sarajevu na povjerenju koje su nam ukazali - poručio je Primorac.

*uz korištenje AI-ja