PROROČKE RIJEČI NOVAKA

VIDEO Sjećate se ovoga? Prižmić je već namučio Đokovića 2024. Uslijedile su velike riječi Srbina

Piše Petar Božičević,
Želim biti uz njega, nadam se da će me pozvati, jer će zasigurno napraviti velike rezultate u karijeri. Gledat ćemo ga još mnogo u budućnosti, govorio je Đoković 2024. nakon meča na Australian Openu

Hrvatski teniski as Dino Prižmić (20) šokirao je Novaka Đokovića (38) i izbacio ga u drugom kolu Mastersa u Rimu s 2-1 u setovima (2-6, 6-2, 6-4). Bio je ovo drugi meč ovih tenisača, a prije dvije godine sastali su se na Australian Openu. 

Tada je Đoković slavio u prvom kolu sa 6-2, 6-7, 6-3, 6-4, a nakon meča je uputio velike riječi prema Prižmiću. 

- Zaslužio je svaki pljesak, svaku pohvalu za svoj nastup. Sjajan je igrač, toliko zreo za svoju dob. Iznimno se držao na terenu. Ovo je njegov trenutak, mogao je biti i njegov meč. Imao je prednost 'breaka' u trećem, borio se nakon što je gubio 4-0 u četvrtom. Pokazao je sjajan otpor i mentalnu čvrstoću. Natjerao me da zaradim svoj novac večeras - govorio je tada Đoković na terenu Rod Laver Arene i dodao:

- Volim kako koristi svaki dio terena. Osjeća se ugodno u izlascima na mrežu, brani se nevjerojatno dobro. Bila je ovo zadivljujuća predstava za nekoga tko ima 18 godina i tko nikada nije imao priliku igrati na najvećim stadionima. Sve pohvale njemu i njegovoj ekipi, njegovoj obitelji. Želim biti uz njega, nadam se da će me pozvati, jer će zasigurno napraviti velike rezultate u karijeri. Gledat ćemo ga još mnogo u budućnosti. 

U ovom trenutku jasno je kako su se obistinile Đokovićeve riječi, iako je dakako još dug put do uspjeha za Prižmića. 

