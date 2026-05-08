VIDEO Sjećate se ovoga? Prižmić je već namučio Đokovića 2024. Uslijedile su velike riječi Srbina
Hrvatski teniski as Dino Prižmić (20) šokirao je Novaka Đokovića (38) i izbacio ga u drugom kolu Mastersa u Rimu s 2-1 u setovima (2-6, 6-2, 6-4). Bio je ovo drugi meč ovih tenisača, a prije dvije godine sastali su se na Australian Openu.
Tada je Đoković slavio u prvom kolu sa 6-2, 6-7, 6-3, 6-4, a nakon meča je uputio velike riječi prema Prižmiću.
- Zaslužio je svaki pljesak, svaku pohvalu za svoj nastup. Sjajan je igrač, toliko zreo za svoju dob. Iznimno se držao na terenu. Ovo je njegov trenutak, mogao je biti i njegov meč. Imao je prednost 'breaka' u trećem, borio se nakon što je gubio 4-0 u četvrtom. Pokazao je sjajan otpor i mentalnu čvrstoću. Natjerao me da zaradim svoj novac večeras - govorio je tada Đoković na terenu Rod Laver Arene i dodao:
- Volim kako koristi svaki dio terena. Osjeća se ugodno u izlascima na mrežu, brani se nevjerojatno dobro. Bila je ovo zadivljujuća predstava za nekoga tko ima 18 godina i tko nikada nije imao priliku igrati na najvećim stadionima. Sve pohvale njemu i njegovoj ekipi, njegovoj obitelji. Želim biti uz njega, nadam se da će me pozvati, jer će zasigurno napraviti velike rezultate u karijeri. Gledat ćemo ga još mnogo u budućnosti.
U ovom trenutku jasno je kako su se obistinile Đokovićeve riječi, iako je dakako još dug put do uspjeha za Prižmića.
