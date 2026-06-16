VIDEO Skandal na SP-u! Iranac slavio gol gestom pucanja po publici: 'Izbacite ga s turnira'

Mohammad Mohebi (27) zabio je drugi gol za iransku nogometnu reprezentaciju koji joj je donio remi 2-2 na startu Svjetskog prvenstva u utakmici protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, a onda je proslavom zgrozio mnoge. Naime, veznjak je gol proslavio gestom pucanja po tribinama.

"Fifa je zabranila unos iranske zastave prije revolucije sa suncem i lavom, ali ovaj može napraviti gestu pucanja po publici. Isključite ga s prvenstva", stoji u jednom komentaru.

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Zaštitari su na stadionu SoFi tražili od navijača koji su imali majice s predrevolucionarnom zastavom da ih skinu, a oni koji nisu imali drugu odjeću morali su ih odjenuti naopačke. Svejedno, neki su je tijekom utakmice pokazivali. Za vrijeme intoniranja iranske himne, pak, stadionom je odjekivala mješavina zvižduka i odobravanja.

Foto: KIRBY LEE