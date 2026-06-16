Obavijesti

Sport

Komentari 18
INCIDENT U LOS ANGELESU

VIDEO Skandal na SP-u! Iranac slavio gol gestom pucanja po publici: 'Izbacite ga s turnira'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Skandal na SP-u! Iranac slavio gol gestom pucanja po publici: 'Izbacite ga s turnira'
Foto: screenshot/X

Mohebi je gol za Iran proslavio gestom pucanja po tribinama i izazvao šok te bijes navijača, koji traže žestoku kaznu

Admiral

Mohammad Mohebi (27) zabio je drugi gol za iransku nogometnu reprezentaciju koji joj je donio remi 2-2 na startu Svjetskog prvenstva u utakmici protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, a onda je proslavom zgrozio mnoge. Naime, veznjak je gol proslavio gestom pucanja po tribinama.

"Fifa je zabranila unos iranske zastave prije revolucije sa suncem i lavom, ali ovaj može napraviti gestu pucanja po publici. Isključite ga s prvenstva", stoji u jednom komentaru.

Video možete pogledati OVDJE.

Zaštitari su na stadionu SoFi tražili od navijača koji su imali majice s predrevolucionarnom zastavom da ih skinu, a oni koji nisu imali drugu odjeću morali su ih odjenuti naopačke. Svejedno, neki su je tijekom utakmice pokazivali. Za vrijeme intoniranja iranske himne, pak, stadionom je odjekivala mješavina zvižduka i odobravanja.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand
Foto: KIRBY LEE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026