Rivalstvo u sportu uvijek će postojati između nekih klubova. I to je zdravo. Daje poseban draž natjecanjima, puni tribine, no sve dok ne prelazi granicu zdravog razuma. A to se, nažalost, dogodilo u derbiju portugalskog prvenstva.

Porto i Sporting su prije nekoliko dana remizirali (2-2) u 22. kolu portugalskog prvenstva. Taj bod definitivno ide u korist domaćinima koji i dalje imaju prednost od šest bodova u odnosu na Sporting. No, jedna scena iz prvog poluvremena bacila je veliku mrlju na sjajnu utakmicu. I zbog toga bi Porto mogao biti drastično kažnjen.

Kada god bi se igrači Sportinga našli uz aut ili gol liniju, krenula bi kanonada čašama, bocama, upaljačima od strane navijača Porta. ako ih se tako uopće može nazvati. No, netko od njih bacio je i metak!

Kapetan Porta Pepe (38) je to vidio, bio je svjestan da bi njegov klub mogao dobiti tešku kaznu zbog divljaka s tribina ako to sudac Pinheiro vidi pa je sakrio metak kao da se ništa nije dogodilo. Esgaio ga je vijao, tražio je od njega da pokaže metak sucu, ali prgavi Portugalac pravio se kao da se ništa nije dogodilo. Igrač Sportinga je dobio žuti karton zbog toga, a sudac je na kraju ipak shvatio o čemu je riječ, uzeo je metak od Pepea i odnio ga delegatu, pišu portugalski mediji.

Zaista je nevjerojatno da je netko uspio uopće unijeti metak na tribine. A što da je sa sobom imao i pištolj? Ovo se može protumačiti kao prijetnja smrću, ali još je nevjerojatnije da je Pepe htio zaštititi tog divljaka. Bacale su se svinjske glave u teren, čaše, mobiteli, upaljači, ali nitko nikada nije ubacio metak. Skandal zbog kojeg bi Porto mogao biti drastično kažnjen, a kazna prijeti i Pepeu koji je pokušao to sve zataškati. Kako pišu portugalski mediji, mogao bi na hlađenje od dva mjeseca do dvije godine.

No, već je poznato da ga neće biti u sljedeća dva susreta. U ovoj ratničkoj utakmici nabijenoj emocijama i visokim tenzijama sve je eksplodiralo u samoj završnici kada je došlo do makljaže među igračima. Sudac je zbog svega podijelio čak četiri crvena kartona, a gle čuda, glavni pobornik makljaže bio je upravo Pepe.

I ne kažu bez razloga za njega da se kao dijete igrao žutim kartonima. U karijeri ih je dobio čak 114, no vjerovali ili ne, suci su mu tek deset puta pokazali crveni karton. Pomalo nevjerojatno obzirom da je riječ o jednom od najprljavijih igrača u povijesti.