INCIDENT NA UTAKMICI

VIDEO Skandal u Zadru! Huligan udario golmana Šibenika, htio se obračunati i s Funcutima...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Dalmatinski derbi Zadar-Šibenik u 3. NL Jug zasjenio huliganski ispad! Navijač Tornada napao golmana Šibenika pred specijalcima. Policija nemoćna, a Zadar i Šibenik izjednačeni na tablici

Zadar i Šibenik nekoć su bili članovi elitnog društva hrvatskog nogometa, ali ove subote odigrali su utakmicu 3. NL Jug, odnosno čak četvrtog ranga hrvatskog nogometa. Šibenik je slavio 1-0 u dalmatinskom derbiju devetog kola prvenstva, a njihovu utakmicu zasjenio je incident.

Naime, jedan pripadnik Tornada uletio je u teren, pretpostavlja se s namjerom da se sukobi s protivničkom navijačkom skupinom, Funcutima. Huligan je uletio na teren i udario golmana Šibenika, nakon čega je krenuo prema gostujućoj tribini.

Sve su zabilježile i kamere, a istaknimo kako je policija povećala svoj angažman za ovu utakmicu. Bile su prisutne i specijale snage na Stanovima, ali utakmica nije prošla bez incidenta. Dodajmo kako su Zadar i šibenik sada izjednačeni na drugom mjestu tablice s 18 bodova...

