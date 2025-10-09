Obavijesti

Sport

Komentari 0
KLUPSKI ANIMOZITET

VIDEO Skupljač lopti pokušao omesti Joška Gvardiola dok je izvodio aut. Pogledajte reakciju

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Skupljač lopti pokušao omesti Joška Gvardiola dok je izvodio aut. Pogledajte reakciju
Foto: SportKlub/screenshot

Nestašni skupljač lopti pokušao je poremetiti hrvatskog stopera! Gvardiol ostao hladan na šalu

Hrvatska i Češka remizirale su u Pragu bez golova. Iako su se očekivali golovi i borba za ključne bodove, susret je obilježila čvrsta igra, ali i jedan neobičan trenutak koji je izmamio osmijehe na licima gledatelja u televizijskom prijenosu.

Naime, u drugom poluvremenu, dok se hrvatski branič Joško Gvardiol pripremao izvesti ubacivanje sa strane, pažnju je privukao nestašni skupljač lopti. Češki mladić iskoristio je priliku da se našali s Gvardiolom, koji nastupa za Liverpoolova rivala Manchester City.

Statistika Češka - Hrvatska 0-0

Foto: Sofascore za 24sata
UZ SJAJNO NAVIJANJE Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

- Liverpool, Liverpool - povikao je mladić u trenutku kada se Gvardiol približio liniji, pokušavši ga omesti i istovremeno pokazati klupsku lojalnost.

Gvardiol ga je pogledao i reagirao prilično hladno.

Video pogledajte OVDJE.

KAKO SU IGRALI? Jakić ponovno oduševio, Modrić magijom izmamio uzdahe, Sučić je često imao dodir previše...
Jakić ponovno oduševio, Modrić magijom izmamio uzdahe, Sučić je često imao dodir previše...

Mladi skupljač lopte vjerojatno nije ni svjestan kako je u njegovim godinama i hrvatski stoper favorizirao Liverpool.

- Moj klub iz snova? To je definitivno Liverpool. Od malena sam s ocem gledao puno utakmica Liverpoola, nakon svake sezone smo detaljno analizirali kako su prošli. To je klub uz koji će ostati ja zauvijek zbog mog djetinjstva zapisanog u srcu - rekao je Gvardiol jednom prilikom gostujući na podcastu.

Utakmica je prošla bez većih prilika, a obrane su dominirale nad napadima. "Vatreni" će sada morati potvrditi svoju snagu u preostalim susretima protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Crne Gore, kako bi osigurali plasman i izbjegli dodatne kalkulacije. Dovoljne će biti dvije od tri pobjede.

I dok se bodovi broje, mali navijač iz Praga pokazao je da nogomet nije samo taktika i rezultat, ponekad je i prilika za šalu, čak i na račun zvijezda svjetskog nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025