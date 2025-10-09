VIDEO Skupljač lopti pokušao omesti Joška Gvardiola dok je izvodio aut. Pogledajte reakciju

Hrvatska i Češka remizirale su u Pragu bez golova. Iako su se očekivali golovi i borba za ključne bodove, susret je obilježila čvrsta igra, ali i jedan neobičan trenutak koji je izmamio osmijehe na licima gledatelja u televizijskom prijenosu.

Naime, u drugom poluvremenu, dok se hrvatski branič Joško Gvardiol pripremao izvesti ubacivanje sa strane, pažnju je privukao nestašni skupljač lopti. Češki mladić iskoristio je priliku da se našali s Gvardiolom, koji nastupa za Liverpoolova rivala Manchester City.

Statistika Češka - Hrvatska 0-0

Foto: Sofascore za 24sata

- Liverpool, Liverpool - povikao je mladić u trenutku kada se Gvardiol približio liniji, pokušavši ga omesti i istovremeno pokazati klupsku lojalnost.

Gvardiol ga je pogledao i reagirao prilično hladno.

Video pogledajte OVDJE.

Mladi skupljač lopte vjerojatno nije ni svjestan kako je u njegovim godinama i hrvatski stoper favorizirao Liverpool.

- Moj klub iz snova? To je definitivno Liverpool. Od malena sam s ocem gledao puno utakmica Liverpoola, nakon svake sezone smo detaljno analizirali kako su prošli. To je klub uz koji će ostati ja zauvijek zbog mog djetinjstva zapisanog u srcu - rekao je Gvardiol jednom prilikom gostujući na podcastu.

Utakmica je prošla bez većih prilika, a obrane su dominirale nad napadima. "Vatreni" će sada morati potvrditi svoju snagu u preostalim susretima protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Crne Gore, kako bi osigurali plasman i izbjegli dodatne kalkulacije. Dovoljne će biti dvije od tri pobjede.

I dok se bodovi broje, mali navijač iz Praga pokazao je da nogomet nije samo taktika i rezultat, ponekad je i prilika za šalu, čak i na račun zvijezda svjetskog nogometa.