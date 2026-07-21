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VIDEO Slaven Belupo remizirao sa Šahtarom, briljirao Petrović s dva krasna gola. Pogledajte sve

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Slaven Belupo remizirao sa Šahtarom, briljirao Petrović s dva krasna gola. Pogledajte sve
Foto: MAXSport/screenshot
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Slaven Belupo šokirao Šahtar i izvukao 2-2 u Sloveniji! Koprivničani su vodili, pa u finišu ostali bez pobjede, a sad ih čeka još jedna proba prije Dinama

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Slaven Belupo je u pripremnoj utakmici u Sloveniji remizirao s ukrajinskim prvakom Šahtarom 2-2. To mu je pretposljednja provjera uoči početka HNL-a i gostovanja kod Dinama na Maksimiru 1. kolovoza. U subotu ga čeka generalka protiv drugoligaša Sesveta.

Alisson Santana zabio je krasan gol u 56. minuti za vodstvo kluba čiji je sportski direktor Darijo Srna, a odgovorio je šest minuta poslije Marko Petrović lijepim udarcem izvana, potom i još jednim iz gužve u 69. minuti. Konačnih 2-2 postavio je Oleksandr Karavajev u 88. minuti.

POGLEDAJTE GOLOVE:

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