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IZJAVE NAKON DEBAKLA

VIDEO Bilić nakon katastrofe u Rijeci: Teško je bilo što objasniti

Izbornik Slaven Bilić se uoči novog treninga reprezentacije i nakon teškog poraza od Engleske 7-0 obratio javnosti. Odgovarao je na pitanja novinara, osvrnuo se na poraz te kako će pripremiti susret s 'furijom'

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Slaven Bilić nakon poraza od Engleske VIDEO
Slaven Bilić nakon poraza od Engleske | Video: Goran Kovačić/pixsell
VJERUJE U PREOKRET

VIDEO Pogledajte Bilićev izraz lica nakon debakla na Rujevici

RIJEKA - Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić teško je pronalazio objašnjenje nakon epskog debakla protiv Engleske (0-7). Pogledajte njegovu reakciju s Rujevice

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Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske VIDEO
Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Video: Igor Šoban/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ministarstvo ne planira provesti masovno testiranje na PFAS spojeve, mlađi od 65 najčešće umiru od tumora, identificirali pilota koji je pokušao oboriti avion, pucnjava u Dubravi, u Koprivnici otkazali Bajagin koncert...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve... | Video: 24sata/pixsell
IZBILI I NEREDI

VIDEO Kaos u Španjolskoj: Tisuće ljudi izašle na ulice zbog sve veće stambene krize...

Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice glavnog španjolskog grada Madrida, ali i mnogih drugih tražeći hitne mjere za rješavanje sve veće stambene krize. Prosvjednici pozivaju na opći štrajk, nakon što je parlament odbacio mjere oko stanovanja.

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Prosvjedi u Madridu VIDEO
Prosvjedi u Madridu | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ekotoksikolog za 24sata objašnjava kako je potrebno istraživanje koje će pokazati potječu li štetni spojev kod Gospićanai iz vode , hrane, otpada ili nečeg drugog. Tomašević otvorio obnovljenu Sarajevsku, a nastavalja i pregovore sa sindikatima. Ubrzala inflacija. Romana Jerković usred političkog skandala, poručuje da je sve bilo po pravilima.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi | Video: 24sata
FUTURISTIČKO I ROBUSNO

VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi

Hyundai je pokazao novu generaciju Tucsona, a promjene su vidljive na prvi pogled. SUV je narastao, dobio robusniji i futurističkiji dizajn te prostraniju unutrašnjost. Umjesto dosadašnjih dvaju spojenih zaslona, tu je novi 9,9-inčni digitalni kokpit i središnji ekran do čak 17 inča. Novi infotainment temelji se na Android Automotiveu, a tu su i napredni sustavi poput pomoći pri vožnji unatrag i prikaza prostora oko vozila. Tucson će biti dostupan kao benzinac, hibrid i plug-in hibrid do 288 KS. U Hrvatsku stiže u siječnju, a cijene još nisu poznate.

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Sjeli smo u novi Hyundai Tucson. Ogroman zaokret u dizajnu... Kako izgleda nova generacija Tucsona za europsko tržište saznajte u videu... VIDEO
Sjeli smo u novi Hyundai Tucson. Ogroman zaokret u dizajnu... Kako izgleda nova generacija Tucsona za europsko tržište saznajte u videu... | Video: autostart.hr

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