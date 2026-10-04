VIDEO Bilić nakon katastrofe u Rijeci: Teško je bilo što objasniti

VJERUJE U PREOKRET
VIDEO Pogledajte Bilićev izraz lica nakon debakla na Rujevici
RIJEKA - Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić teško je pronalazio objašnjenje nakon epskog debakla protiv Engleske (0-7). Pogledajte njegovu reakciju s Rujevice
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Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske
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Video: Igor Šoban/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ministarstvo ne planira provesti masovno testiranje na PFAS spojeve, mlađi od 65 najčešće umiru od tumora, identificirali pilota koji je pokušao oboriti avion, pucnjava u Dubravi, u Koprivnici otkazali Bajagin koncert...
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve...
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Video: 24sata/pixsell
IZBILI I NEREDI
VIDEO Kaos u Španjolskoj: Tisuće ljudi izašle na ulice zbog sve veće stambene krize...
Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice glavnog španjolskog grada Madrida, ali i mnogih drugih tražeći hitne mjere za rješavanje sve veće stambene krize. Prosvjednici pozivaju na opći štrajk, nakon što je parlament odbacio mjere oko stanovanja.
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Prosvjedi u Madridu
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Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ekotoksikolog za 24sata objašnjava kako je potrebno istraživanje koje će pokazati potječu li štetni spojev kod Gospićanai iz vode , hrane, otpada ili nečeg drugog. Tomašević otvorio obnovljenu Sarajevsku, a nastavalja i pregovore sa sindikatima. Ubrzala inflacija. Romana Jerković usred političkog skandala, poručuje da je sve bilo po pravilima.
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi
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Video: 24sata
FUTURISTIČKO I ROBUSNO
VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi
Hyundai je pokazao novu generaciju Tucsona, a promjene su vidljive na prvi pogled. SUV je narastao, dobio robusniji i futurističkiji dizajn te prostraniju unutrašnjost. Umjesto dosadašnjih dvaju spojenih zaslona, tu je novi 9,9-inčni digitalni kokpit i središnji ekran do čak 17 inča. Novi infotainment temelji se na Android Automotiveu, a tu su i napredni sustavi poput pomoći pri vožnji unatrag i prikaza prostora oko vozila. Tucson će biti dostupan kao benzinac, hibrid i plug-in hibrid do 288 KS. U Hrvatsku stiže u siječnju, a cijene još nisu poznate.
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Sjeli smo u novi Hyundai Tucson. Ogroman zaokret u dizajnu... Kako izgleda nova generacija Tucsona za europsko tržište saznajte u videu...
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Video: autostart.hr