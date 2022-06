VIDEO Slovenci plesali polku, hrvatski navijači kukali: Izgubio sam glas, ni to nije pomoglo...

Odlična atmosfera vladala je u Ljubljani uoči utakmice Slovenije i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo koju su domaćini uvjerljivo dobili 97-69. Rasprodano je svih 12.500 ulaznica u Areni Stožice, među kojima je i 500 hrvatskih navijača. Njih ispred dvorane nismo zatekli puno.

Katastrofa! Izgubio sam glas, navijao, ali nije išlo, komentirali su navijači na izlasku iz dvorane, a jedan nam je prišao u hrvatskom Modrićevom dresu i vaterpolskoj kapici:

- Čestitam!

Onda je uočio hrvatsku majicu pa dodao: “A joj, pa vi ste naši! Idem okolo i čestitam Slovencima”.

Desetak metara dalje harmonikaš je svirao taktove slovenskih narodnih, a nekoliko je domaćih navijača zaplesalo. No, velikog slavlja nije bilo. Posao su obavili, vidjeli su Dončića uživo i to je to, izlazak je uspio.

- Daj Hrvate da se igramooo - pjevala je ekipa u blizini dvorane dok su neki plesali polku.

Sreli smo roditelje košarkaša Lovre Gnjidića uoči utakmice.

- Napet je i on, ali i svi mi. Atmosfera je čudesna. Oni imaju Dončića, ali mi imamo Bogdanovića - rekla je Lovrina majka.

- Uzbuđeni smo, atmosfera je odlična. Čuo sam se s Lovrom i svi su jako napeti, ali vjeruju u pobjedu. Nas Hrvata ima malo, stavili su nas gore u "gnijezdo" - kaže nam tata Boris.

Prvi na fotografiji s lijeve strane je Darko Krunić, koji je igrao s tatom Gnjidićem.

- Da je bilo 25.000 ulaznica, sve bi prodali zbog Dončića. Volio bih da je tako i u Hrvatskoj. Da Bogdanović, Zubac, Hezonja i društvo mogu napuniti Arenu - rekao je.

- Bit će tijesno, ali mi ćemo pobijediti. A što očekujemo? Dobru za*ebanciju i popiti koju pivu - poručila je vesela ekipa navijača iz Čakovca.

Slovenci su ludi za najboljim svojim košarkašem Lukom Dončićem, praktički svaki peti navijač domaćih nosi upravo njegov dres. Među njima je bio i jedan par, a glasni su bili bubnjari.

- Tko ne skače, ni Slovenac, he-he-he - pjevali su.

S druge strane, nismo primijetili nikoga u dresu Bojana Bogdanovića ili Ivice Zupca. Nekolicina ih je nosila Draženov, a mladić s fotografije, bivši košarkaš, onaj Darija Šarića.

- Prognoze? Uh, bit će teško, ali moramo pobijediti - kažu navijači iz Zagreba, među kojima je i jedan, kako za sebe kaže, propali košarkaš.

Nešto hrabriji bio je navijač iz Osijeka.

- Ma džaba im puna dvorana, srušit ćemo ih. Bogdanović će zabiti 30, Hezonja 20 koševa - kazao je.

Zatekli smo i košarkaša Dinama Stjepana Škaru.

- K'o plitak potok. Utišat ćemo cijelu dvoranu - rekao je.

Policija je budno pratila atmosferu u Stožicama, ali nikakvih incidenata između susjeda nije bilo.

