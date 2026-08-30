VIDEO Šou čarobnjaka Messija: Zabio četiri gola i prešao Musu

Inter Miami priredio je pravu golijadu pred domaćom publikom. U 22. kolu MLS-a momčad s Floride uvjerljivo je svladala CF Montréal rezultatom 7-1, a utakmicu je obilježio Lionel Messi s četiri gola i asistencijom.

Domaći su poveli u 20. minuti kada je mrežu zatresao Casemiro. Montréal je uspio odgovoriti desetak minuta prije odlaska na odmor, a za 1-1 pogodio je Herbers. Ipak, nakon toga uslijedila je potpuna dominacija Intera, predvođena Messijem.

Argentinac je u 40. minuti izveo slobodni udarac s približno 18 metara. Lopta je na putu prema vratima pogodila gostujućeg nogometaša s brojem 13, Lucu Petrassa, promijenila smjer i završila iza vratara. Iako se pogodak može pripisati autogolu, MLS ga je u službenoj statistici evidentirao kao Messijev.

Messi recorded 4 goals and an assist as @InterMiamiCF dominated CF Montreal, 7-1. 💪 pic.twitter.com/0cPkV40Jr6 — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

Messi je u nastavku susreta nastavio tamo gdje je stao prije odmora. U 52. minuti nanizao je nekoliko protivničkih igrača u kaznenom prostoru, a zatim preciznim udarcem pogodio suprotni kut za 3-1.

Na novi gol čekalo se sve do 80. minute. Messi je tada dugom loptom pronašao Luisa Suáreza, koji je realizirao priliku i dodatno povećao prednost Inter Miamija. Samo tri minute kasnije ponovno je Messi bio u središtu pozornosti. Ušao je u kazneni prostor i majstorski prebacio vratara za 5-1.

Za kraj je uslijedio još jedan njegov potpis. Messi je ponovno preuzeo odgovornost kod slobodnog udarca, ovaj put s oko 20 metara, te fantastičnim udarcem postavio svoj četvrti pogodak na utakmici.

Foto: Sam Navarro

Brojne stranice koje prate nogometnu statistiku Messiju su nakon ove utakmice pripisale tri gola, odnosno ukupno 17 u aktualnoj MLS sezoni. Razlog je upravo prvi gol, koji se može tumačiti kao autogol Petrassa. No, službena statistika MLS-a odlučila je pogodak pripisati Messiju, čime je Argentinac stigao do brojke od 18 ligaških golova ove sezone. Odmah iza njega na ljestvici strijelaca nalazi se hrvatski reprezentativac Petar Musa, koji je zasad na 16 pogodaka.