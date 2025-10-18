Obavijesti

VIDEO Srbin opisao kako su u Fiorentini 'preveslali' Rebića: 'Cijelu večer je povraćao'

Piše Petar Božičević,
ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nenad Tomović (38) srpski je nogometaš koji je od 2012. do 2017. igrao za Fiorentinu i dijelio svlačionicu s Antom Rebićem. U gostovanju na podcastu SS Calcio otkrio je anegdotu s Rebićem i Stefanom Savićem koji je također igrao za "viole" u tom periodu. 

@sscalciopodcast Pola kilograma krvavog bifteka i mleko da se prođe doping test 💉 Ante Rebić i dalje ne zna šta se desilo tog leta! Link sa novu epizodu podkasta je u opisu profila. #stefansavic #anterebic #fiorentina #nenadtomovic #seriea ♬ original sound - SS Calcio

- Poslije katoličkog Božića Rebić je bio u Beogradu. Nakon toga moraš doći u klub, vaditi krv, obaviti preglede... Savke (Savić op.a) bio je namazan i saznao je točno u kojem lokalu je Ante bio i što je pio. Zovemo mi Rebića i pitamo ga: "Jesi bio u tom kafiću? Jesi pio to piće?" I kaže nam on da je. "Kako ćeš vaditi krv sutra? U tom piću se nalazi doping" - započeo je Tomović i nastavio:

- Pozvali smo doktora da ga uvedemo u priču, da mu kažemo o čemu se radi, a Rebić nije znao što da radi. Doktor ga je pozvao i rekao mu da su mu našli nešto u krvi, ali da postoji mogućnost da to izbaci iz tijela. Savić je smislio spačku i rekao doktoru da prenese Rebiću da mora pojesti 500 grama krvavog bifteka i puno mlijeka. Rebić je to napravio i nakon toga cijelu večer imao problema sa stomakom, povraćao... - govori i nastavlja: 

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Dolazi sutra na trening, a doktoru je bilo neugodno reći da je bila riječ o šali pa je poručio Rebiću da je uspio izbaciti doping iz tijela. Rebić je kupio doktoru parfem jer mu je Savić rekao da mu se mora zahvaliti, inače bi raskinuli ugovor s njim da su mu našli doping - završio je zanimljivu anegdotu Tomović. 

Inače, Rebić je bio pod ugovorom s Fiorentinom od 2013. do 2018., ali većinu vremena proveo je po posudbama i za klub iz Firence nastupio svega 12 puta te zabio tri gola. 

