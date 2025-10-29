Obavijesti

PROVOKACIJE U ARABIJI

VIDEO Srpski golman uzeo trofej Brozoviću i Cristianu Ronaldu pa je provocirao njihove navijače

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/X

Rajković utišao navijače Al Nassra gestom nakon dramatične pobjede Al Ittihada 2-1 u Kupu kralja, a atmosfera u saudijskoj ligi sve uzavrelija

Atmosfera u saudijskoj nogometnoj ligi uzavrelija je no ikad, a svaki derbi donosi nove drame koje se brzinom munje šire društvenim mrežama. Jedan takav trenutak obilježio je utakmicu Kupa kralja između Al Ittihada i Al Nassra, za kojeg nastupa bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović.

U središtu pažnje našao se golman Al Ittihada i srpske nogometne reprezentacije, Predrag Rajković, nakon pobjede protiv rivala Al Nassra u Kupu kralja. Odmah po završetku utakmice, dok su njegovi suigrači slavili, Rajković se okrenuo prema navijačima protivničkog tima i prstom na usnama poslao im jasnu poruku da utihnu. 

Rajkovićeva gesta uslijedila je nakon iznimno napete i dramatične utakmice u kojoj je Al Ittihad slavio s 2-1. Poveo je Al Ittihad golom Karima Benzeme u 15. minuti, no Al Nassr je izjednačio preko Angela Gabriela oko 30. minute.

Pobjedonosni pogodak za Al Ittihad postigao je Houssem Aouar tik pred poluvrijeme. Dodatnu dramu donijela je činjenica da je Al Ittihad veći dio drugog poluvremena igrao s igračem manje, zbog čega je pobjeda bila još slađa, a slavlje burnije.

