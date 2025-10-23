VIDEO Srpskog suca uhitili zbog veza s krimi klanom. Šokantan pronalazak uslijedio na pretresu

Sportski svijet Europe potresao je neviđeni skandal. Uroš Nikolić, jedan od najpoznatijih srpskih i europskih košarkaških sudaca, koji redovito sudi utakmice Eurolige i ABA lige, uhićen je u Beogradu u sklopu opsežne međunarodne policijske akcije. Sumnjiči ga se za povezanost s jednom od najopasnijih organiziranih kriminalnih skupina u regiji, poznatom kao "Vračarci". Njegovo uhićenje bacilo je tamnu sjenu na integritet košarkaških natjecanja i otvorilo brojna pitanja o vezama sporta i kriminala.

Međunarodna akcija i šokantna otkrića

Uroš Nikolić (40) priveden je u srijedu u Beogradu u sklopu operacije koju je srpska policija provela po nalogu Javnog tužiteljstva za organizirani kriminal, a u suradnji s Europolom i Eurojustom. Nije bio jedina meta; u Srbiji je uhićeno ukupno deset ljudi povezanih s istom istragom, dok je u paralelnim akcijama u inozemstvu privedeno još nekoliko osumnjičenika.

Ono što je uslijedilo nakon uhićenja dodatno je šokiralo javnost. Prilikom pretrage Nikolićevog stana, istražitelji su pronašli pravo malo bogatstvo: 250.000 eura u gotovini, zlatne poluge i kolekciju skupocjenih satova. Srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je detalje, izjavivši kako se sumnja da je Nikolić bio "financijska potpora djelovanju ovog klana". Ova otkrića sugeriraju da njegova uloga u kriminalnoj hijerarhiji nije bila marginalna, već potencijalno ključna za financiranje operacija skupine.

Tko su "Vračarci" i za što se terete?

Kriminalna organizacija s kojom se Nikolić povezuje, takozvani "Vračarci", slovi za izuzetno opasnu skupinu koja usko surađuje s Kavačkim klanom. Optužbe protiv uhićenih članova su najteže moguće prirode. Tereti ih se za udruživanje radi kaznenih djela teškog ubojstva i izazivanja opće opasnosti.

Prema priopćenju tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da su pripadnici ove skupine odgovorni za teško ubojstvo V.P. 1. prosinca 2018., kao i za tri pokušaja teškog ubojstva N.A. tijekom 2020. Nadalje, sumnjiči ih se i za teško ubojstvo K.V. u lipnju 2020., koji je od posljedica napada preminuo mjesec dana kasnije. Vođe klana već se nalaze u zatvorima u Njemačkoj i Portugalu, a sada se steže obruč i oko ostatka mreže.

Uspon i kontroverze sudačke karijere

Prije nego što je njegovo ime osvanulo u crnoj kronici, Uroš Nikolić gradio je impresivnu sudačku karijeru. Od 2019. bio je stalni arbitar u elitnoj Euroligi, a sudio je i na dva Final Four turnira, 2021. i 2024., što je vrhunac za svakog europskog suca. Redovito je dijelio pravdu na najvažnijim utakmicama regionalne lige i srpskih domaćih natjecanja. Samo nekoliko tjedana prije uhićenja sudio je euroligaški dvoboj između Real Madrida i Olympiacosa.

Ipak, njegova karijera nije bila bez mrlja. Godine 2021. našao se u središtu skandala kada je Crvena zvezda zatražila pokretanje disciplinskog postupka protiv njega. Nakon utakmice protiv Cedevita Olimpije, Nikolić je, iz nepoznatih razloga, navodno potpuno demolirao sudačku svlačionicu u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", pri čemu je napravio veliku materijalnu štetu. Incident je zataškan sve dok se u javnosti nije pojavila snimka uništene prostorije, nakon čega je klub službeno reagirao.

Suspenzija i kraj karijere

Vijest o uhićenju odjeknula je košarkaškim krugovima, a reakcije nadležnih tijela bile su brze. Euroliga je odmah izdala službeno priopćenje u kojem stoji: "Sudac Uroš Nikolić suspendiran je iz suđenja na svim košarkaškim natjecanjima Eurolige dok se ne završe istraga lokalnih vlasti i interna provjera Eurolige." Prije toga, suspendirao ga je i Košarkaški savez Srbije.

Ove suspenzije praktički znače kraj njegove sudačke karijere, neovisno o ishodu sudskog postupka. Šok i nevjerica vladaju među kolegama i sportskim djelatnicima, a ovaj slučaj predstavlja težak udarac ugledu sudačke organizacije i sporta u cjelini. Dok se istraga nastavlja, košarkaška javnost s gorčinom prati rasplet priče o sucu koji je, kako se čini, vodio dvostruki život.