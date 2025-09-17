Obavijesti

VELIKI PEH

VIDEO Stanišić morao izaći iz igre, glavobolje za Dalića uoči ključne utakmice za SP...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Josip Stanišić se ozlijedio na utakmici Bayerna i Chelseaja u Ligi prvaka. Nakon sudara sa suparničkim igračem se uhvatio za koljeno i nije više mogao nastaviti utakmicu

Bayern je upisao prvu pobjedu u Ligi prvaka. Na Allianz Areni je pao Chelsea 3-1, a Bayern je bio dominantnija momčad, pogotovo u drugom dijelu. Chalobah si je zabio auto-gol, a goste iz Londona završio je Harry Kane s dva gola. Cole Palmer zabio je za Chelsea. Ipak, dogodilo se nešto što nitko u Bayernu nije htio. Josip Stanišić je morao napustiti igru prije vremena.

UEFA Champions League - Bayern Munich v Chelsea
Foto: Angelika Warmuth

Stanišić je u 50. minuti ušao u zračni duel s Chalobahom te je jako nezgodno pao na travnjak. Odmah se primio za koljeno i napravio bolnu grimasu, ali je ubrzo i ustao. Ipak, nakon minute je pokušao potrčati, ali nije mogao te je sjeo na travu u bolovima. Kompany nije imao drugog izbora te ga je morao izvaditi iz igre, a umjesto njega je ušao Sacha Boey.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Jako veliki peh za Stanišića koji je jako važna karika Bayerna, ali i hrvatske reprezentacije. Njegovom ozljedom je izbornik Zlatko Dalić na velikim mukama uoči bitnog kvalifikacijskog ciklusa koji se igra u listopadu. Još nije poznato koliko će Stanišić izbivati s terena, ali se na prvi pogled nije činilo dobro za hrvatskog reprezentativca.

OSTALO

