VELIKA POBJEDA

VIDEO Štimac i Zrinjski srušili rivala u derbiju. Navijači Veleža tražili igrače da skinu dresove

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Štimac i Zrinjski srušili rivala u derbiju. Navijači Veleža tražili igrače da skinu dresove
Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Zrinjski je na gostovanju kod Veleža ostvario pobjedu od 3-1 i tako se popeo na drugo mjesto na ljestvici. Štimčevoj momčad je ovo šesta utakmica bez poraza, uz pet pobjeda

Igor Štimac i njegov Zrinjski pobijedili su Velež u velikom derbiju Mostara 3-1 na gostujućem terenu. Nastavili su "plemići" tako dobro formu te su u nizu od šest utakmica bez poraza. Navijači Veleža bili su ogorčeni poslije poraza te su svojim igračima poručili da skinu dresove.

Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta
Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Zrinjski je poveo u  17. minuti nakon što je Andro Babić zabio autogol, a do poluvremena je Zrinjski uspio i povećati prednost golom Igora Savića. Pitanje pobjednika Zrinjski je riješio u 57. minuti kada je Mario Ćuže pogodio za 3-0 i nedostižnu prednost aktualnog prvaka BiH. Velež je do kraja uspio samo ublažiti poraz golom Vasilija Đurića u 65. minuti. Nakon utakmice su igrači Veleža išli pozdraviti svoje navijače koji su od bijesa vikali igračima da skinu dresove što je većina i napravila.

Video pogledajte OVDJE.

Zrinjski je ovom pobjedom došao do pete ukupno u prvenstvu te je skočio na drugo mjesto sa 17 bodova. Ispred njega je Željezničar s bodom više, ali i utakmicom više, dok je treći Borac bod iza Štimčeve momčadi, ali s utakmicom manje.

