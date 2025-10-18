GOLOVI S DERBIJA
VIDEO Stoperi Dinama ispunili želju Kovačeviću. Evo prvijenaca kojima su nokautirali Osijek
DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su prije odlaska u Malmö riješili derbi 10. kola HNL-a i odvojili se na vrhu ispred Hajduka. McKenna već u 3. pa Dominguez u 14., Dinamo je susret riješio u prvih 15 minuta. Obojica su zabila prvijence u modrom dresu i ispunila želju treneru Dinama Mariju Kovačeviću koji je prije utakmice analizirao i govorio da "napadači zabijaju, ali nedostaju golovi stopera". Pogledajte kako je Dinamo srušio 'bijelo-plave'
