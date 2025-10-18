Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOLOVI S DERBIJA

VIDEO Stoperi Dinama ispunili želju Kovačeviću. Evo prvijenaca kojima su nokautirali Osijek

DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su prije odlaska u Malmö riješili derbi 10. kola HNL-a i odvojili se na vrhu ispred Hajduka. McKenna već u 3. pa Dominguez u 14., Dinamo je susret riješio u prvih 15 minuta. Obojica su zabila prvijence u modrom dresu i ispunila želju treneru Dinama Mariju Kovačeviću koji je prije utakmice analizirao i govorio da "napadači zabijaju, ali nedostaju golovi stopera". Pogledajte kako je Dinamo srušio 'bijelo-plave'

Pokretanje videa...

Dinamo - Osijek 01:58
Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Više o pobjedi Dinama OVDJE, a cijeli sažetak pogledajte OVDJE.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Neizvjesno je što će biti s Rusijom i Ukrajinom, sve oči uprte su u Trumpa. Najviše nedostaje pedijatara i hitne pomoći na otocima, helikopterska hitna intervenirala je preko dvije tisuće puta. Plenković kaže da je inflacija domaći proizvod kojeg stvaraju hrvatski poduzetnici. Grmoja juriša na čelo stranke, kaže da će Most pretvoriti u narodni pokret ako pobijedi...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno... 03:38
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno... | Video: 24sata Video
SAŽETAK SLAVEN - RIJEKA 1-1

VIDEO Nastavlja se velika kriza Riječana: Evo kako su poveli pa čuvali bod protiv 'farmaceuta'

KOPRIVNICA - Nogometaši Slavena Belupa i Rijeke u susretu su 10. kola igrali 1-1 (0-1).Goste je u vodstvo doveo Daniel Adu-Adjei (45'+3') u samoj završnici prvog poluvremena, a poravnao je Andrija Filipović (74'). Slavenu je poništen gol u 11. minuti, a na utakmici je bilo 1447 gledatelja

Pokretanje videa...

Slaven Belupo - Rijeka 02:07
Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK VUKOVAR - LOKOMOTIVA

VIDEO Krivak je zabio golčinu za vodstvo Lokomotive, ali Robin Gonzalez donosi bod Vukovaru!

VUKOVAR - LOKOMOTIVA 1-1 Dvotjednu stanku u HNL-u okončali su Vukovar i Lokomotiva utakmicom u Vinkovcima. Nakon dosadnjikavog prvog poluvremena, drugo je bilo kudikamo uzbudljivije, a golčinu Krivaka iz 65. minute "poništio" je Robin Gonzalez izjednačenjem u 87. Vukovar je posljednji sa šest bodova, a "lokosi" su treći sa 16

Pokretanje videa...

Golovi s utakmice Vukovar - Lokomotiva 01:43
Golovi s utakmice Vukovar - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U novoj akciji EPPO-a 'pala' je ravnateljica Doma zdravlja!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Zapad, doktorica Jelena Rakić Matić podnijela je ostavku nakon što je Ured europskog tužitelja otkrio da je istražuju zbog sumnje u namještanje posla vezano za radove na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Četiri kaznene prijave podnesene su protiv redatelja Dalibora Matanića, neslužbeno doznaju 24sata. Nismo krivi, izjasnila su se trojica bivših ministara i bivši potpredsjednik Vlade kojima je počelo suđenje za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenima u aferi 'Po babi i stričevima'..

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U novoj akciji EPPO-a 'pala' je ravnateljica Doma zdravlja! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U novoj akciji EPPO-a 'pala' je ravnateljica Doma zdravlja! | Video: 24sata/Video
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

Pokretanje videa...

Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović 00:30
Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025