VIDEO Strašne scene u UFC-u! Brazilac se srušio i kolabrirao

Na zadnjoj večeri UFC-a u Las Vegasu tijekom glavne borbe večeri između Raula Rosasa Jr-a i Raonija Barcelosa dogodila se strašna scena koja u šoku ostavila sve gledatelje u dvorani, ali i pred televizijom.

U petoj rundi, nakon gotovo 22 minute borbe, 39 godišnji Brazilac pao je na pod i ostao nepomičan, a sudac je odmah prekinuo borbu. Liječnici su izašli u kavez i pružili pomoć Barcelosu te ga na nosilima iznijeli van dvorane. Uzrok kolabracije kao ni zdravstveno stanje Brazilca još uvijek nije poznato.

🚨🇺🇸 BREAKING: SCARY SCENE in the UFC tonight as fighter immediately rushed to the hospital after going LIMP during a takedown



Raoni Barcelos appeared to go limp during a takedown in his main event against Raul Rosas Jr. in Las Vegas and never got back up.



The broadcast cut… pic.twitter.com/NGx9gflNmT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Rosas je do pobjede stigao nakon što je veći dio meča bio u podređenom položaju. Barcelos je od druge runde preuzeo kontrolu, bio precizniji u razmjenama i više puta rušio Rosasa. Posebno je dominantan bio u četvrtoj rundi, kada je u parteru nanosio štetu i dvaput pokušao završiti borbu gušenjem.

Nakon što je sudac u petoj rundi prekinuo borbu, a pobjeda je pripala Rosasu, on ju nije proslavio nego je nakon borbe pozvao publiku da se moli za Barcelosa.