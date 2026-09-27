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U LAS VEGASU

VIDEO Strašne scene u UFC-u! Brazilac se srušio i kolabrirao

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Strašne scene u UFC-u! Brazilac se srušio i kolabrirao
Foto: screenshot X
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Šok u UFC-u: Barcelos se srušio usred borbe i završio na nosilima, a Rosas nakon pobjede nije slavio nego je pozvao publiku na molitvu

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Na zadnjoj večeri UFC-a u Las Vegasu tijekom glavne borbe večeri između Raula Rosasa Jr-a i Raonija Barcelosa dogodila se strašna scena koja u šoku ostavila sve gledatelje u dvorani, ali i pred televizijom. 

U petoj rundi, nakon gotovo 22 minute borbe, 39 godišnji Brazilac pao je na pod i ostao nepomičan, a sudac je odmah prekinuo borbu. Liječnici su izašli u kavez i pružili pomoć Barcelosu te ga na nosilima iznijeli van dvorane. Uzrok kolabracije kao ni zdravstveno stanje Brazilca još uvijek nije poznato. 

Rosas je do pobjede stigao nakon što je veći dio meča bio u podređenom položaju. Barcelos je od druge runde preuzeo kontrolu, bio precizniji u razmjenama i više puta rušio Rosasa. Posebno je dominantan bio u četvrtoj rundi, kada je u parteru nanosio štetu i dvaput pokušao završiti borbu gušenjem.

Nakon što je sudac u petoj rundi prekinuo borbu, a pobjeda je pripala Rosasu, on ju nije proslavio nego je nakon borbe pozvao publiku da se moli za Barcelosa. 

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