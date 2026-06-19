VIDEO Stravičan pad slovenske biciklistice u Švicarskoj! 'Treba im oduzeti utrku, pobiti će se'

Slovenska biciklistica Urška Žigart doživjela je stravičan pad na kraju druge etape Tour de Suissea. Slovenka je pala točno kilometar prije ciljne linije kada je naletjela na ležeće policajce.

Žigart se kretala velikom brzinom, a kada je došla u kontakt s ležećim policajcima, izgubila je kontrolu nad biciklom i pala te ostala nepomično ležati na cesti. Nekoliko ostalih biciklistica naletjelo je na nju i palo preko nje. Video pada možete pogledati OVDJE.

Slovenka je na licu mjesta prevezena u bolnicu, a liječnički pregledi utvrdili su da je izvan životne opasnosti. Srećom, pregledi su pokazali da osim prijeloma čeljusti nije zadobila druge teže ozljede.

Njezina nesreće potaknula je raspravu o odgovornosti organizatora utrke. Oni su se našli na žestokom udaru kritika, jer su se ležeći policajci nalazi svega kilometar prije cilja, u trenutku kada biciklistice voze najvećim brzinama i vode borbu za pozicije.

Foto: Marius Becker/DPA

Organizatori su pak poručili kako je sve po pravilima, da su ležeći policajci bili ispravno postavljeni te da su biciklistice bile na vrijeme upozorene da su ležeći policajci postavljeni. Slovenski portal Ekipa ističe kako su to švicarski ležeći policajci s puno naglijim prijelazom, a mnogi smatraju da je upravo to razlog zašto je Žigart izgubila kontrolu nad biciklom.

- Tko postavlja te policajce na cilj? Treba im oduzeti utrku jer će se međusobno pobiti. Izdrži, moja djevojčice - napisao je njezin otac na društvenim mrežama.