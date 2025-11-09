Obavijesti

DVOBOJ HRVATA

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sučićev Inter pobijedio Bašićev Lazio i preuzeo vrh lige!
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Petar Sučić je za Inter igrao do 56. minute, dok je Toma Bašić za goste igrao cijeli susret. Inter sada vodi sa 24 boda koliko ima i Roma koja je pobijedila Udinese sa 2-0

U derbiju 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Lazio sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti utakmice golom Lautara Martineza. Bio je to prvi gol koji je rimski sastav primio nakon četiri utakmice.

Posljednji ligaški gol Lazio je primio u 90. minuti utakmice protiv Torina koja je završila 3-3. Potom je sačuvao nedirnutu mrežu u susretima protiv Atalante (0-0), Juventusa (1-0), Pise (0-0) i Cagliarija (2-0). Sjajnu seriju je prekinuo Martinez u trećoj minuti dvoboja.

Serie A - Inter Milan vs Lazio
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Ange Bonny u 62. minuti. Gosti su najbliže pogotku bili u 77. minut kada je Mario Gila pogodio stativu.

Golove pogledajte OVDJE

Interu je to bila četvrta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, te 10. u zadnjih 11 susreta. S druge strane Lazio je upisao prvi poraz u posljednjih sedam susreta. Zadnji poraz "nebesko-plavi" doživjeli su 21. rujna u derbiju od Rome (0-1).

Petar Sučić je za Inter igrao do 56. minute, dok je Toma Bašić za goste igrao cijeli susret.

Inter sada vodi sa 24 boda koliko ima i Roma koja je pobijedila Udinese sa 2-0. Strijelci za rimski sastav bili su Lorenzo Pellegrini u 42. minuti iz jedanaesterca, te Zeki Celik u 61. minuti.

